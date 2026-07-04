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Росія вдарила по торговельному закладу в Краматорську: є постраждалі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Росія вдарила по торговельному закладу в Краматорську: є постраждалі
Наслідки удару по центру Краматорська
фото: Telegram-канал Вадима Філашкіна

Філашкін: росіяни свідомо б'ють по цивільних об'єктах, де немає військового сенсу

Близько 16:00 4 липня російські війська завдали удару по торговельному закладу в середмісті Краматорська Донецької області. Станом на 19:50 кількість постраждалих зросла до п'яти, серед них – дитина 2015 року народження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За даними Донецької обласної прокуратури, для удару окупанти застосували керовану авіабомбу ФАБ-250 з модулем УМПК, що дає змогу скидати боєприпас за десятки кілометрів від цілі, поза межами досяжності більшості засобів протиповітряної оборони. Слідство встановлює точний тип і кількість застосованих боєприпасів.

На місце влучання прибули рятувальники та розпочали гасіння пожежі, що охопила будівлю торговельного закладу, а частину відвідувачів і персоналу евакуювали в безпечне місце. Через загрозу повторного удару вогнеборці неодноразово переривали роботу й відходили в укриття – ворог регулярно повторно атакує місця, куди прибувають екстрені служби. Попри це, займання на площі 1300 квадратних метрів ліквідували. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу, стан їхнього здоров'я уточнюють медики.

Росія вдарила по торговельному закладу в Краматорську: є постраждалі фото 1

Обласна та міська військові адміністрації закликають мешканців Краматорська не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та якнайшвидше переходити в укриття, оскільки ворог систематично повторює удари по вже уражених районах.

«Це звичайний міський простір, куди люди приходять у своїх справах, – наголосив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. – Саме по таких місцях росіяни б'ють свідомо, щоб калічити цивільних, сіяти страх і руйнувати життя там, де не можуть перемогти військово».

Росія вдарила по торговельному закладу в Краматорську: є постраждалі фото 2

Донецька окружна прокуратура за фактом атаки відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Слідчі документують черговий воєнний злочин російських військ проти цивільного населення, встановлюють остаточні обставини удару та обсяг завданих збитків. Санкція статті передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі.

«За кожен такий удар буде відповідальність», – додав Філашкін. Подібні удари по цивільній інфраструктурі Краматорська фіксують практично щотижня.

Росія вдарила по торговельному закладу в Краматорську: є постраждалі фото 3

Місто під постійним вогнем

Краматорськ розташований менш ніж за 20 кілометрів від лінії фронту й майже щодня потерпає від обстрілів. Місто входить до Краматорсько-Костянтинівської агломерації, яка залишається одним із головних напрямків тиску російських військ на Донеччині.

Це вже не перша атака на об'єкти торгівлі в місті лише за останній тиждень: 29 червня безпілотники били по автозаправній станції, закладу освіти та супермаркету в Краматорській громаді, тоді, за даними міської ради, обійшлося без постраждалих. Цього разу наслідки виявилися важчими.

Раніше «Главком» писав, що 19 травня росіяни вже атакували фугасною авіабомбою житлову забудову міста – тоді постраждали щонайменше шість цивільних. А ще раніше, у березні, авіаудар по місту забрав життя трьох людей, серед яких була дитина.

Попри те, що росіяни поки не мають достатньо сил, аби захопити Краматорськ, вони методично перетворюють його на непридатне для життя й військового перепочинку місце, регулярно завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Місто, яке ще донедавна слугувало тиловим майданчиком для відпочинку військових між ротаціями, дедалі частіше опиняється під прицілом. Частина мешканців, попри небезпеку, досі відмовляється виїжджати з рідного міста.

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фото: ДСНС Донеччини

Нагадаємо, наприкінці травня ворог двічі за день атакував Краматорськ, унаслідок чого загинули дві місцеві мешканки.

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Теги: окупанти росіяни ворог авіаудар злочин рятувальники укриття військові слідство Донеччина прокуратура дитина

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