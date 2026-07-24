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Росія накопичила ракети. Повітряні сили звернулись до українців

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Росія накопичила ракети. Повітряні сили звернулись до українців
Росія накопичила ракети, найближчими днями потрібно реагувати на тривоги
колаж: glavcom.ua

За словами речника Повітряних сил, Росія може продовжити ракетні атаки найближчими днями

Росія накопичила певний запас ракет, тому українцям найближчими днями варто максимально реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

«Ворог накопичив певну кількість ракет. Треба ці дні максимально реагувати на сигнали тривоги, розуміти, що балістика – це дуже швидко і небезпечно», – наголосив Ігнат.

Він також прокоментував удар по полігону на Київщині, де відбувалася виставка озброєння. За словами Ігната, під час сьогоднішньої атаки росіяни застосували три балістичні ракети з північного напрямку. Одну з них вдалося збити, ще дві влучили на Київщині. Згодом окупанти випустили по півдню ракети «Онікс», які не досягли своїх цілей.

«У нас у Збройних силах вже давно заборонено проведення заходів, і публічних заходів. Великі зібрання – це небезпека. Ми – країна у війні, і дотримуватися безпекових вимог потрібно усім – і військовим, і цивільним», – зазначив речник Повітряних сил.

Ігнат додав, що обставини проведення заходу та удару мають з'ясувати правоохоронні органи і компетентні служби.

Нагадаємо, у Київській області російські війська завдали ракетного удару по локації, де перебували представники української оборонної індустрії. Наслідки ворожої атаки на Київщині підтвердив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, на місці влучання триває рятувальна операція.

Згодом стало відомо, що кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Київській області зросла до 10. Ще близько 100 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. 

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Теги: росіяни балістичні ракети обстріл Повітряні сили ЗСУ Юрій Ігнат

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