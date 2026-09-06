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Якщо війна триватиме взимку: Зеленський розповів, що буде з підтримкою України

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Якщо війна триватиме взимку: Зеленський розповів, що буде з підтримкою України
Президент наголосив на необхідності подальшої підтримки України у сфері протиповітряної оборони та енергетики
фото: Офіс президента

Україна розраховує на окремий зимовий пакет підтримки від США, якщо бойові дії триватимуть у холодний сезон

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі продовження війни взимку Київ розраховує на додатковий пакет підтримки від Сполучених Штатів. Як повідомляє кореспондент «Главкома», про це він сказав під час пресконференції зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Зеленський зазначив, що Україна сподівається домовитися про надійну підтримку як зі Сполученими Штатами, так і з європейськими партнерами. За його словами, українська команда позитивно оцінює подальші можливості співпраці.

«Якщо війна буде продовжуватися взимку, ми розраховуємо на пакет зимової підтримки від США», – заявив Зеленський.

Окремо президент наголосив на необхідності подальшої підтримки України у сфері протиповітряної оборони та енергетики.

«Ми дуже розраховуємо на вашу підтримку – і щодо ППО, і щодо енергетичної підтримки», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подарував спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру футболки з написом «Київський режим». Це сталося під час візиту американських представників до української столиці.

Як відомо, 6 вересня президент Володимир Зеленський провів у Києві переговори зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Американські представники вперше прибули до України після візиту до Москви, де близько трьох годин розмовляли з російським диктатором Володимиром Путіним.

Окремо президент зазначив, що територіальне питання залишається актуальним. На його думку, настільки складні питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів.

До третього раунду переговорів долучилися представники країн E3 – Великої Британії, Франції та Німеччини. За підсумками розмов Україна, США та європейські партнери домовилися найближчим часом провести нову спільну зустріч. Місце її проведення поки не визначили – серед можливих варіантів Зеленський назвав Європу, США та Україну.

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Теги: війна Володимир Зеленський Україна президент переговори

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