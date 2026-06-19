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Військові медики звернулися до Сирського: яку проблему вимагають вирішити в найкоротші терміни (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Військові медики звернулися до Сирського: яку проблему вимагають вирішити в найкоротші терміни (фото)
На передовій медиків відвідав головком
фото: Головнокомандувач ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України перевірив роботу військових медиків на передовій

Один із передових підрозділів військових медиків відвідав головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський. Він особисто ознайомився з організацією їхньої роботи та умовами, в яких вони рятують життя українських захисників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис головнокомандувача у соцмережі.

Повідомляється, що під час візиту було окреслено низку критичних проблем у сфері медичного забезпечення фронту, які потребують негайного реагування вищого керівництва.

Однією з найгостріших проблем, яку озвучили командири на місцях, залишається серйозний дефіцит кваліфікованого медичного персоналу на лінії зіткнення.

Для виходу із кризової ситуації керівники підрозділів запропонували радикальний крок:

  • Посилити кадровий потенціал військових шпиталів та стабілізаційних пунктів.
  • Розглянути можливість розбронювання певних категорій цивільних медичних спеціалістів для їх подальшого залучення до лав Збройних Сил України.

Також головнокомандувач заслухав доповідь про поточний стан забезпечення підрозділу медичним майном та спеціалізованою броньованою технікою для евакуації поранених.

Більшість озвучених проблемних питань належать до безпосередньої компетенції Командування Медичних сил Збройних Сил України. Усі вони мають бути вирішені в найкоротші терміни, а виконання відповідних розпоряджень Головком узяв під свій особистий контроль.

Також на місці було обговорено стратегію подальшого розвитку системи медичного забезпечення у структурі армійського корпусу.

4 фото
На весь екран
Сирський відвідав 2-й окремий медичний батальйон
фото: Головнокомандувач ЗСУ

На завершення візиту Головнокомандувач подякував військовим медикам за їхню надзвичайно важливу, жертовну службу та відданість справі. Найкращі військовослужбовці, які щодня сумлінно виконують свій обов'язок у надскладних умовах, отримали високі нагороди – почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України.

«Главком» писав, що з 2026–2027 навчального року в усіх медичних вишах України запрацюють військові кафедри. Студенти-медики проходитимуть обов'язковий військовий вишкіл і після отримання диплома здобуватимуть офіцерське звання.

Паралельно МОЗ веде роботу з комплектування армії медичними кадрами вже зараз: відомство розброньовує частину лікарів і направляє їх до лав ЗСУ за запитами Міністерства оборони.  

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Теги: ЗСУ лікар медик Олександр Сирський

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