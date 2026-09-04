Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зеленський затвердив нову концепцію розвитку Пласту: що зміниться

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський затвердив нову концепцію розвитку Пласту: що зміниться
Пласт отримав державний план розвитку до 2035 року
фото: armyinform.com.ua

Пластові та скаутські програми планують інтегрувати в систему освіти, а мережу осередків і вишкільних центрів – розширити

Президент України Володимир Зеленський затвердив Концепцію сприяння розвитку пластового та скаутського руху в Україні й за її межами у 2027–2035 роках. Відповідний указ №873/2026 глава держави підписав 4 вересня. Про це повідомляє «Главком».

Кабінет Міністрів протягом двох місяців має розробити та затвердити план реалізації Концепції. Уряд також повинен визначити шляхи фінансування передбачених документом заходів.

Одним із ключових напрямів стане створення умов для інтеграції пластової та скаутської освітніх програм і відповідних методів у систему освіти. Також держава планує сприяти розвитку інфраструктури руху, його популяризації в Україні та за кордоном, міжнародній співпраці та проведенню дослідницької і методичної роботи.

Зокрема, планується розбудовувати регіональну мережу пластових вишкільних центрів, залучати заклади освіти до реалізації відповідних програм та розширювати мережу підготовки виховників і скаутлідерів. Розвиток інфраструктури та спроможності пластових і скаутських організацій передбачено підтримувати, зокрема, грантами.

Окремою проблемою в документі названо дефіцит пластових виховників та скаутлідерів. Зазначається, що нестача підготовлених кадрів ускладнює створення нових осередків та сповільнює реалізацію проєктів для дітей і молоді. Тому Концепція передбачає системну підготовку нових виховників та підтримку тих, хто вже працює з молоддю.

Також держава сприятиме організації пластових і скаутських таборів з урахуванням актуальних вимог безпеки. Органи місцевого самоврядування зможуть надавати регіональним заходам інформаційну, логістичну та фінансову підтримку. Передбачено й сприяння участі українських пластунів та скаутів у міжнародних заходах.

Нині Пласт діє приблизно у 30 країнах світу. Міжнародна мережа налічує понад 100 осередків, які загалом об'єднують близько 6 тис. пластунів і пластунок.

У Концепції також наведено дані про участь пластунів у захисті України. Від початку війни у 2014 році загинули 89 пластунів і пластунок, семеро зникли безвісти, дев'ятеро пройшли через полон, одна людина досі перебуває в полоні. Серед загиблих – десятеро пластунів, які жили за кордоном та приїхали в Україну.

Реалізація Концепції розрахована на 2027-2035 роки. Очікується, що в результаті збільшиться кількість дітей та молоді, залучених до пластового і скаутського руху, розшириться мережа місцевих осередків та вишкільних центрів, а також зросте кількість молоді, залученої до волонтерської діяльності.

Нагадаємо, у грудні 2025 року пластуни привезли до України Вифлеємський вогонь миру. Його вже вп'яте доставляли у різні куточки країни потягами «Укрзалізниці». Вокзали стали стартовими точками передачі вогню, звідки пластуни поширювали його по всій Україні.

Згодом представники найбільших скаутських організацій передали Вифлеємський вогонь миру президенту Володимиру Зеленському. Пластуни також мали доправити його українським захисникам і захисницям, до лікарень, шкіл, церков та рятувальників.

Читайте також:

Теги: пластуни Україна Володимир Зеленський указ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крім того, зі складу групи виключили Володимира Дубовика, Тараса Качку та Павла Лисенка
Зеленський вивів Мудру з групи, яка бореться з хабарництвом
2 вересня, 14:44
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що війна відкидає людство назад
«Це потрібно всьому людству». Прем'єр Індії закликав Путіна завершити війну проти України
31 серпня, 18:33
Андрій Білецький отримав орден від президента
Зеленський нагородив орденами «Золота Зірка» Білецького й Колодія (відео)
26 серпня, 17:15
Україна стала світовим лідером у використанні дронів
«Попереду всіх армій світу». Сенатор США назвав сферу, де Україна випередила американську армію
26 серпня, 06:25
Тарас Шевченко, Леся Українка та Богдан Хмельницький увійшли до трійки найвидатніших українців усіх часів за результатами опитування
Хто найвидатніший українець усіх часів? Результати свіжого опитування
25 серпня, 13:26
Меланія Трамп назвала кількість дітей, яких вдалося повернути до родин
Меланія Трамп допомогла возз'єднати ще одну українську дитину з родиною
17 серпня, 16:26
Держстат оштрафував українців та бізнес майже на 39 тис. грн
Держстат виписав сотні штрафів за звітність: які регіони стали лідерами
14 серпня, 10:17
Українські оператори можуть відправляти автономні ескадрильї з восьми і більше дронів, які самостійно виявляють та уражають цілі
Україна стала полігоном для роїв дронів зі ШІ – The Times
11 серпня, 04:15
Зросли також обсяги виробництва ріпакового шроту
Україна вперше переробила понад 40% урожаю ріпаку – рекорд галузі
5 серпня, 06:01

Соціум

Зеленський затвердив нову концепцію розвитку Пласту: що зміниться
Зеленський затвердив нову концепцію розвитку Пласту: що зміниться
Літак Air Tanzania не зміг сісти у Москві. Авіакомпанія призупинила рейси до РФ
Літак Air Tanzania не зміг сісти у Москві. Авіакомпанія призупинила рейси до РФ
Масштабна катастрофа у Непалі. Кількість загиблих наблизилася до 1300
Масштабна катастрофа у Непалі. Кількість загиблих наблизилася до 1300
Російському регіону забракло грошей? Влада урізала виплати військовим
Російському регіону забракло грошей? Влада урізала виплати військовим
Польські військові центри почали розсилати громадянам мобілізаційні картки
Польські військові центри почали розсилати громадянам мобілізаційні картки
Перша авіакомпанія зупинила рейси до Москви після попередження Зеленського
Перша авіакомпанія зупинила рейси до Москви після попередження Зеленського

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2026
106K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
98K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
85K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Вчителька проводила онлайн-урок у пошкодженому після обстрілу ліцеї Одеси
Сьогодні, 19:15
Євросоюз додатково виділив Непалу €500 тис. після руйнівного паводку
Сьогодні, 18:53
Президенти Фінляндії і України обговорили візит спецпредставників США
Сьогодні, 18:11
Українцю у справі про підрив «Північних потоків» висунуто нове звинувачення
Сьогодні, 17:41
Єврокомісія відреагувала на рішення Угорщини захищати українських чоловіків
Сьогодні, 17:16
Одесит погрожував убивством дівчатам і змушував їх створювати порно
Сьогодні, 16:40

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua