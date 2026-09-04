Зеленський затвердив нову концепцію розвитку Пласту: що зміниться

Пластові та скаутські програми планують інтегрувати в систему освіти, а мережу осередків і вишкільних центрів – розширити

Президент України Володимир Зеленський затвердив Концепцію сприяння розвитку пластового та скаутського руху в Україні й за її межами у 2027–2035 роках. Відповідний указ №873/2026 глава держави підписав 4 вересня. Про це повідомляє «Главком».

Кабінет Міністрів протягом двох місяців має розробити та затвердити план реалізації Концепції. Уряд також повинен визначити шляхи фінансування передбачених документом заходів.

Одним із ключових напрямів стане створення умов для інтеграції пластової та скаутської освітніх програм і відповідних методів у систему освіти. Також держава планує сприяти розвитку інфраструктури руху, його популяризації в Україні та за кордоном, міжнародній співпраці та проведенню дослідницької і методичної роботи.

Зокрема, планується розбудовувати регіональну мережу пластових вишкільних центрів, залучати заклади освіти до реалізації відповідних програм та розширювати мережу підготовки виховників і скаутлідерів. Розвиток інфраструктури та спроможності пластових і скаутських організацій передбачено підтримувати, зокрема, грантами.

Окремою проблемою в документі названо дефіцит пластових виховників та скаутлідерів. Зазначається, що нестача підготовлених кадрів ускладнює створення нових осередків та сповільнює реалізацію проєктів для дітей і молоді. Тому Концепція передбачає системну підготовку нових виховників та підтримку тих, хто вже працює з молоддю.

Також держава сприятиме організації пластових і скаутських таборів з урахуванням актуальних вимог безпеки. Органи місцевого самоврядування зможуть надавати регіональним заходам інформаційну, логістичну та фінансову підтримку. Передбачено й сприяння участі українських пластунів та скаутів у міжнародних заходах.

Нині Пласт діє приблизно у 30 країнах світу. Міжнародна мережа налічує понад 100 осередків, які загалом об'єднують близько 6 тис. пластунів і пластунок.

У Концепції також наведено дані про участь пластунів у захисті України. Від початку війни у 2014 році загинули 89 пластунів і пластунок, семеро зникли безвісти, дев'ятеро пройшли через полон, одна людина досі перебуває в полоні. Серед загиблих – десятеро пластунів, які жили за кордоном та приїхали в Україну.

Реалізація Концепції розрахована на 2027-2035 роки. Очікується, що в результаті збільшиться кількість дітей та молоді, залучених до пластового і скаутського руху, розшириться мережа місцевих осередків та вишкільних центрів, а також зросте кількість молоді, залученої до волонтерської діяльності.

Нагадаємо, у грудні 2025 року пластуни привезли до України Вифлеємський вогонь миру. Його вже вп'яте доставляли у різні куточки країни потягами «Укрзалізниці». Вокзали стали стартовими точками передачі вогню, звідки пластуни поширювали його по всій Україні.

Згодом представники найбільших скаутських організацій передали Вифлеємський вогонь миру президенту Володимиру Зеленському. Пластуни також мали доправити його українським захисникам і захисницям, до лікарень, шкіл, церков та рятувальників.