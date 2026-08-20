«Зовсім інший Зеленський». Соратник Тимошенко розповів, як змінився президент за час війни

Соболєв назвав Зеленського контроверсійною політичною фігурою

Президент України Володимир Зеленський суттєво змінився після початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це заявив народний депутат семи скликань, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Сергій Соболєв в інтерв'ю «Главкому».

«Зеленський: контроверсійна політична фігура, яка спочатку почала з того, що «давайте розміновувати, давайте жити в дружбі і мирі з Росією». І цим скористався Путін», – зазначив нардеп.

Соболєв зазначив, що Зеленський, який проявив себе в перші дні повномасштабної війни, був уже зовсім іншим. «Як історик за першою освітою, переконаний: нині зарано аналізувати сучасні процеси. Треба осмислити наслідки, причинні зв’язки й усе інше. Тому це завдання для наступних поколінь», – наголосив він.

Раніше президент України Володимир Зеленський зізнався, що війна змінила не лише країну, а й його особисте життя. «Під час війни я не найкращий батько... тому що у мене не так багато часу для своїх дітей. Я президент України, я не порівнюю свою роботу... тому що мій вибір... це обов'язок. Мій вибір – Україна. Тому я і сказав, що під час війни я не є хорошим батьком», – пояснив глава держави.

Також Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що йому бракує часу на родину. Глава держави казав, що після перемоги України планує надолужити втрачений час.