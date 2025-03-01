Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський пояснив, що спровокувало суперечку на зустрічі з Трампом

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський пояснив, що спровокувало суперечку на зустрічі з Трампом
Зеленський: Де ж дружба між США та Україною?
фото: Армія inform

Володимир Зеленський вважає, що суперечка, яка сталася – це погано, але він вірить, що стосунки з Трампом можна врятувати

Президент Володимир Зеленський пояснив, що спровокувало суперечку із президент США Дональдом Трампом. Про це інформує «Главком» із посиланням на інтерв'ю глави держави в ефірі телеканалу Fox News.

Зеленський розповів, що його зачепили деякі вислови Трампа та його радників про Україну та війну.

«Коли великі політики кажуть, що Україна майже знищена, наші солдати біжать, втрачено мільйони людей, а президент диктатор – яка має бути реакція? І справа не в мені. Де ж тоді дружба між США та Україною?», – каже український президент.

Зеленський вважає, що суперечка, яка сталася – це погано, але він вірить, що стосунки з Трампом можна врятувати, оскільки історичний зв’язок між народами США та України міцний.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».

Читайте також:

Теги: США Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Вибори в Україні обов'язково відбудуться, але тільки після стійкого припинення вогню»
Не можна погоджуватися на проведення виборів під час війни, та ще й на вимогу Росії
3 лютого, 22:39
Ідентифікувано 66 із 67 жертв авіакатастрофи у Вашингтоні
Авіакатастрофа у Вашингтоні: рятувальники дістали з річки тіла всіх загиблих
5 лютого, 08:12
Україна розшукує росіян та бізнесмена з «ЛНР», які стоять за відомим онлайн-казино
Україна розшукує росіян та бізнесмена з «ЛНР», які стоять за відомим онлайн-казино
9 лютого, 11:38
Президент України Володимир Зеленський та очільник США Дональд Трамп
Президент США хоче укласти угоду із Зеленським на $500 млрд в обмін на гарантії безпеки
9 лютого, 06:33
Народний депутат України Ярослав Железняк
Нардеп прокоментував голосні заяви Трампа щодо Зеленського
19 лютого, 04:58
Der Spiegel пише, що США максимально відступають від союзників
Der Spiegel показав обгортку зі «зрадженим» Зеленським на тлі заяв Трампа
21 лютого, 19:43
Іван Компан розповів, куди краще інвестувати власні кошти
Куди інвестувати власні кошти? Бізнесмен дав пораду українцям
20 лютого, 23:00
IRS завтра почне звільняти близько 6 тис. співробітників
Податкове управління США звільнить 6 тис. співробітників
20 лютого, 17:09
Окупанти активні на Покровському напрямку
Карта бойових дій в Україні станом на 1 березня 2025 року
Сьогодні, 00:26

Політика

«Ми готові до миру, але нам потрібні гарантії безпеки»: головні заяви президента Зеленського
«Ми готові до миру, але нам потрібні гарантії безпеки»: головні заяви президента Зеленського
Трамп зробив заяви щодо зустрічі із Зеленським та війни в Україні
Трамп зробив заяви щодо зустрічі із Зеленським та війни в Україні
Зеленський пояснив, що спровокувало суперечку на зустрічі з Трампом
Зеленський пояснив, що спровокувало суперечку на зустрічі з Трампом
Зеленський прокоментував суперечку з Трампом
Зеленський прокоментував суперечку з Трампом
Італія планує зібрати антикризовий саміт за участю США, країн Європи та союзників
Італія планує зібрати антикризовий саміт за участю США, країн Європи та союзників
Axios: Трамп був у гніві, що Зеленський приїхав... не у костюмі
Axios: Трамп був у гніві, що Зеленський приїхав... не у костюмі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
176K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 лютого: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 лютого 2025
33K
Володимир Єльченко: Буду дуже щасливий, якщо США вийдуть з ООН і Україна за ними
8653
Прапори РФ і «ДНР». Сербські фанати влаштували проросійську акцію на грі Євроліги
8637
Росія дістає з консервації рідкісну техніку: чи свідчить це про дефіцит?
7844
Систематичне отримання хабарів від підприємців. На Київщині отримав підозру податковий чиновник

Новини

1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
Вчора, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
Вчора, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
Вчора, 17:42
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Трамп продовжив санкції проти РФ, Мінкульт зупинив видачу дозволів на виїзд за кордон. Головне за 27 лютого
27 лютого, 21:10

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua