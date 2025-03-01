Зеленський пояснив, що спровокувало суперечку на зустрічі з Трампом

Зеленський: Де ж дружба між США та Україною?

Володимир Зеленський вважає, що суперечка, яка сталася – це погано, але він вірить, що стосунки з Трампом можна врятувати

Президент Володимир Зеленський пояснив, що спровокувало суперечку із президент США Дональдом Трампом. Про це інформує «Главком» із посиланням на інтерв'ю глави держави в ефірі телеканалу Fox News.

Зеленський розповів, що його зачепили деякі вислови Трампа та його радників про Україну та війну.

«Коли великі політики кажуть, що Україна майже знищена, наші солдати біжать, втрачено мільйони людей, а президент диктатор – яка має бути реакція? І справа не в мені. Де ж тоді дружба між США та Україною?», – каже український президент.

Зеленський вважає, що суперечка, яка сталася – це погано, але він вірить, що стосунки з Трампом можна врятувати, оскільки історичний зв’язок між народами США та України міцний.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

«Ви не бачите, що маєте проблеми? У вас бракує людей, бракує чоловіків», — заявив він Зеленському.

На що Зеленський відповів, що Венс не може цього знати, оскільки він «за океаном», і запропонував приїхати до України, щоб побачити на власні очі.

Трамп порадив Зеленському «бути вдячним»: «У вас немає карт на руках, у вас закінчуються військові. Ви не можете нам казати: «Я не хочу припиняти війну, я хочу те, я хочу се. Ми на межі Третьої світової, але ви не поважаєте США».