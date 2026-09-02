Зеленський вивів Мудру з групи, яка бореться з хабарництвом

Крім того, зі складу групи виключили Володимира Дубовика, Тараса Качку та Павла Лисенка

Замість Мудрої до складу робочої групи увійшов керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов, який фігурує у справі «Мідас»

Президент Володимир Зеленський змінив склад робочої групи, яка напрацьовує пропозиції щодо участі України в робочій групі Організації економічного співробітництва та розвитку з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях. Відповідні зміни глава держави затвердив указом від 2 вересня, пише «Главком».

Зі складу робочої групи виведено Ірину Мудру, яка також була увільнена від виконання обов'язків її секретаря. Крім того, зі складу групи виключили Володимира Дубовика, Тараса Качку та Павла Лисенка.

Натомість до робочої групи ввели Олександра Абакумова – керівника Першого головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

Олександр Абакумов очолює Перший головний підрозділ детективів НАБУ. Його називають головним детективом у справі «Мідас» – розслідуванні масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Абакумов публічно розповідав про перебіг розслідування та деталі справи, зокрема про зібрані детективами матеріали. Саме його НАБУ називало серед посадовців, які працювали над документуванням фігурантів «Мідасу».

Водночас указ президента не призначає Абакумова секретарем робочої групи. Документ лише вводить його до складу групи, тоді як Мудру виводить із нього та увільняє від обов'язків секретаря.

Робоча група була створена указом президента у 2022 році для напрацювання пропозицій щодо участі України в міжнародній роботі ОЕСР із боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів, за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Згодом НАБУ оприлюднило подробиці операції та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

Зокрема, колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас вона спростувала інформацію про своє затримання та повідомила про рішення залишити посаду.