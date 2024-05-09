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Ірландія підтвердила участь у Саміті миру – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ірландія підтвердила участь у Саміті миру – Зеленський
Зеленський висловив вдячність Ірландії за гуманітарну допомогу Україні
фото: glavcom.ua

Володимир  Зеленський: «Домовилися доручити командам якнайшвидше почати роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7»

Ірландія підтвердила участь у Саміті миру, що пройде у Швейцарії у червні. Про це повідомив президент Володимир  Зеленський, який обговорив з прем'єр-міністром Ірландії Гаррісом мирні зусилля України.

«Нейтральна Ірландія – не означає байдужа до несправедливості та відновлення миру. Щойно у телефонній розмові прем'єр-міністр Саймон Гарріс підтвердив особисту участь у Саміті миру», – написав Зеленський у X.

Він висловив вдячність Ірландії за гуманітарну допомогу та домовився працювати над двосторонньою угодою про безпеку відповідно до Вільнюської декларації G7. «Ми також обговорили перспективи співпраці в галузі розмінування», – додав глава держави.

«Домовилися доручити командам якнайшвидше почати роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7», – вказав Зеленський.

Раніше Зеленський повідомив, що кожен з міжнародних лідерів, які прагнуть, щоб російська агресія завершилася дійсно справедливим миром, мають змогу приєднатися до першого саміту миру, який у червні відбудеться у Швейцарії.

Нагадаємо, глобальний саміт миру, який ініціювала Україна, відбудеться 15-16 червня на курорті Біргеншток у швейцарському кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Як повідомлялося, Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів держав-учасниць. За словами українського президента Володимира Зеленського, цей саміт має «наповнити необхідною енергією усе, що вже вдалося досягнути та має визначити, що завершення війни має бути виключно справедливим, а відновлення дії міжнародного права має бути здійснено повністю». 

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Теги: Ірландія саміт Володимир Зеленський

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