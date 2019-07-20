Зеленський не попередив партнерів про те, що хоче провести зустріч у Мінську в Нормандському форматі, - Клімкін
Відео з пропозицією президенту Путіну зустрітися у Мінську було спонтанним, - міністр закордонних справ
Голова МЗС Павло Клімкін стверджує, що президент Володимир Зеленський не попередив партнерів про те, що хоче провести зустріч в Мінську у Нормандському форматі. Про це міністр розповів в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».
Клімкін зазначив, що на сьогодні ніякої системи нема.
«Відео з пропозицією президенту Путіну зустрітися у Мінську було спонтанним - бо партнерів ніхто не попередив», - говорить дипломат.
За словами Клімкіна, наразі така спонтанність президента України непокоїть його.
«У мене, звичайно, є занепокоєння. Що за нашими спинами хтось збереться, і вони самі визначать за нас те, як будуть виглядати параметри майбутнього», - наголосив Клімкін.
Як повідомлялося, 8 липня президент Зеленський звернувся до президента РФ Путіна з пропозицією провести переговори у Мінську, за участю президента США та глав Німеччиини, Франції та Великобританії.
Путін погодився на пропозицію Зеленського зустрітися в Мінську разом з президентами США, Франції і прем'єром Британії. «Але спочатку в Україні повинен сформуватись новий уряд після парламентських виборів», - додав Путін.
11 липня Зеленський та Путін провели першу телефонну розмову. Під час неї вони обговорили питання врегулювання ситуації на Донбасі, обмін полоненими та можливість переговорів у «нормандському форматі».