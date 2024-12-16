«Сприйняли з подивом». МЗС відреагувало на претензії Білорусі щодо ймовірних переговорів

Як відомо, режим Лукашенка у 2022 році надав свою територію для вторгнення російських військ через північ України

Раніше заступник міністра закордонних справ Білорусі заявляв, що Мінськ хоче отримати «гарантії безпеки»

Міністерство закордонних справ України «з подивом» сприйняло заяву посадовця білоруського зовнішньополітичного відомства про те, що Республіка Білорусь буцімто претендує на «місце за столом мирних переговорів», де вона прагне отримати якісь «гарантії безпеки». Про це йдеться у коментарі речника МЗС України Георгія Тихого.

«Білоруський режим, всупереч частині другій статті 18 Конституції Республіки Білорусь, яка акцентує на тому, що «Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав», у лютому 2022 року став співучасником повномасштабного збройного вторгнення РФ в Україну», – зазначив Тихий.

Речник додав, що Російська Федерація, яка використала територію свого союзника для збройної агресії проти України, є на сьогодні єдиним джерелом реальних безпекових загроз для Білорусі.

«Все, на що мають право претендувати білоруські посадовці, це справедливий розгляд у рамках процесу з притягнення агресора та його поплічників до міжнародно-правової відповідальності за злочин агресії проти України», – заявив речник МЗС.

Напередодні заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич заявив, що Мінськ претендує на «місце за столом мирних переговорів щодо України, коли вони розпочнуться» і що Білорусь хоче отримати «гарантії безпеки».

Також міністерство закордонних справ України закликало Угорщину припинити «аморальні маніпуляції» на темі миру та Різдва, а також утриматися від односторонніх контактів із Росією, які підривають спільні зусилля з відновлення справедливого миру. Про це йдеться у заяві дипломатичного відомства.

За словами пресслужби українського МЗС, угорські посадовці знову заявляють, що нібито здатні зупинити війну, але ці заяви не відповідають дійсності. Натомість після угорських «миротворчих» дзвінків до Москви по українських містах летять ракети та дрони.