Ціни на популяний овоч в Україні різко зросли

Популярний овоч наразі коштує на 13% дорожче, ніж тижнем раніше

Четвертий тиждень поспіль в Україні зростають ціни на огірки. Наразі їх вартість становить від 90 до 115 грн/кг. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

«Сьогодні виробники готові відвантажувати тепличні огірки від 90 до 115 грн/кг ($2,18-2,79/кг) залежно від якості та обсягів партії, що в середньому на 13% дорожче, ніж тижнем раніше», – йдеться у повідомленні.

Аналітики пояснюють подорожчання у цьому сегменті скороченням пропозиції огірків із місцевих господарств. Наразі багато комбінатів вже заявили про фактичне завершення сезону реалізації, тоді як решта господарств пропонує цю продукцію лише невеликими партіями.

«За таких обставин тепличним комбінатам України сьогодні вдається вести продажі огірка вже в середньому на 57% дорожче, ніж в аналогічний період попереднього року. При цьому гравці ринку не виключають ймовірності подальшого зростання цін у цьому сегменті», – додали аналітики.

Нагадаємо, що в Україні може вирости у ціні один з основних овочів у раціоні – картопля. Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка в ефірі «Українського Радіо». Експерт зазначив, що в квітні 2025 року переважна більшість картоплі на поличках буде імпортною.