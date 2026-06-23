Путін наказав «звести до нуля» наслідки від українських ударів

Російський диктатор заговорив про удари України по РФ

Російський диктатор Володимир Путін доручив уряду РФ мінімізувати наслідки атак ЗСУ на об’єкти російської інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Звичайно, насамперед завдання щодо усунення цих загроз лежить на плечах Міністерства оборони та інших силових відомств. Разом з тим уряд Російської Федерації також має вжити додаткових заходів, щоб мінімізувати, звести до нуля наслідки таких дій», – сказав диктатор на нараді з членами уряду.

Також російський диктатор Володимир Путін вперше після масованої атаки на Москву прокоментував удари українських дронів. Він заговорив про це під час зустрічі з випускниками вищих військово-навчальних закладів у Кремлі.

Нагадаємо, у ніч на 18 червня Москва зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників за весь час повномасштабної війни. Однією з головних цілей став Московський нафтопереробний завод у районі Капотня. За повідомленнями російських джерел, у напрямку російської столиці було запущено понад 180 дронів. Це вже другий удар по Московському НПЗ протягом останнього тижня.

Як повідомлялося, масована атака українських безпілотників на Москву 18 червня знову привернула увагу до стану російської протиповітряної оборони. Попри заяви Кремля про ефективну роботу ППО, експерти вказують на низку проблем, які дедалі частіше дозволяють українським дронам досягати важливих цілей на території Росії.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков після масштабної атаки безпілотників на Москву заявив, що російська система протиповітряної оборони демонструє «високі показники роботи».