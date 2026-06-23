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Атака на Кривий Ріг: влада повідомила про стан поранених

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Атака на Кривий Ріг: влада повідомила про стан поранених
Окупанти завдали балістичного удару по Кривому Рогу
фото: ДСНС Дніпропетровщини

РФ вдарила по інфраструктурі Кривого Рогу балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами

Завтра, 24 червня, у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішнього російського ракетного удару. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає «Главком».

«Загинуло троє людей – двоє чоловіків 25 та 34 років та жінка 54 років. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих», – зауважив Вілкул.

За даними влади, 25 людей отримали поранення, у лікарнях міста наразі перебувають 20. «Троє з них у тяжкому стані, один – у вкрай тяжкому стані, а хлопець і літня жінка – у вкрай тяжкому критичному стані. Лікарі роблять все можливе та неможливе і борються за їхнє життя», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що РФ завдала удару по інфраструктурі міста балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами.

«Люди загинули на відстані близько 200 метрів один від одного через цю варварську зброю…. Це черговий кривавий злочин російських окупантів. Загалом через ракетні та дронові атаки ворога у Кривому Розі загинуло вже 118 мирних жителів, серед яких 16 – це діти. Кожне життя – наш спільний біль», – підсумував Вілкул.

Нагадаємо, російські війська завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули люди, є багато поранених.

Як повідомлялося, наразі у Кривому Розі триває ліквідація наслідків російського ракетного удару по місту. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі. Президент наголосив, що «кожен такий день і кожен російський удар доводять, що тиску на агресора за цю війну недостатньо»

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Теги: війна Кривий Ріг

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