Удар по Кривому Рогу: поліція показала перші хвилини після атаки (відео)

Тяжкопоранених патрульні оперативно доправляли до медичного закладу службовими автомобілями

Патрульна поліція оприлюднила відео роботи правоохоронців у перші хвилини після ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

«Сьогодні ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста. Інспектори велопатруля одними з перших прибули на місце влучання. Ми одразу розпочали обстеження території, надавали домедичну допомогу постраждалим та евакуйовували людей із небезпечної зони», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тяжкопоранених патрульні оперативно доправляли до медичного закладу службовими автомобілями.

«Також ми забезпечували регулювання дорожнього руху, організовували безперешкодний проїзд спецтранспорту та підтримували публічний порядок на місці події. На жаль, внаслідок ворожої атаки є загиблі та постраждалі. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Бажаємо якнайшвидшого одужання всім, хто зазнав поранень», – наголосив Білошицький.

Нагадаємо, російські війська завдали балістичного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули люди, є багато поранених.

Як повідомлялося, наразі у Кривому Розі триває ліквідація наслідків російського ракетного удару по місту. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі. Президент наголосив, що «кожен такий день і кожен російський удар доводять, що тиску на агресора за цю війну недостатньо».

Зауважимо, що завтра, 24 червня, у Кривому Розі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішнього російського ракетного удару.