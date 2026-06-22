Окупанти вдарили по одному з виробництв компанії «Генерал Черешня»: наслідки

Гришин: Наразі продовжуємо оцінювати результати нанесених збитків

Російська армія атакувала один із виробничих об’єктів української компанії «Генерал Черешня», що займається виробництвом ударних дронів для Сил оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на співзасновника компанії Ярослава Гришина.

«На жаль, маю повідомити прикру новину: одне з наших виробництв зазнало удару внаслідок попередньої атаки ворога. Головне! Всі наші співробітники живі та здорові», – йдеться у повідомленні.

Гришин додав: «Це війна. Ми були готові до таких подій. Ворогу не вдасться нас зупинити. Навпаки, ми продовжуємо працювати в турборекативному режимі 24/7, щоб як можна швидше та болючіше відповісти. Наразі продовжуємо оцінювати результати нанесених збитків. Все відновиться – залізо та техніка ніщо в порівнянні з людьми. Ми працюємо і готові роботи ще більше».

До слова, українська компанія «Генерал Черешня» пройшла до другого раунду американської програми Drone Dominance Program, яку реалізує підрозділ Пентагону Defense Innovation Unit. За словами Гришина, «Генерал Черешня» змагалася з сотнями компаній з різних країн світу. Серед них українського виробника оцінили як найефективнішого за показниками уражень.

Раніше «Главком» повідомляв, що компанія «Генерал Черешня» представила новий безпілотник-камікадзе «Хмаринка» – дешеве масове рішення для ударів по тилу ворога з бойовим навантаженням до семи кілограмів і дальністю до 50 км.