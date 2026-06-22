Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили по одному з виробництв компанії «Генерал Черешня»: наслідки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти вдарили по одному з виробництв компанії «Генерал Черешня»: наслідки
Серед працівників постраждалих немає
фото: generalcherry.fpv/Facebook

Гришин: Наразі продовжуємо оцінювати результати нанесених збитків

Російська армія атакувала один із виробничих об’єктів української компанії «Генерал Черешня», що займається виробництвом ударних дронів для Сил оборони України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на співзасновника компанії Ярослава Гришина.

«На жаль, маю повідомити прикру новину: одне з наших виробництв зазнало удару внаслідок попередньої атаки ворога. Головне! Всі наші співробітники живі та здорові», – йдеться у повідомленні.

Гришин додав: «Це війна. Ми були готові до таких подій. Ворогу не вдасться нас зупинити. Навпаки, ми продовжуємо працювати в турборекативному режимі 24/7, щоб як можна швидше та болючіше відповісти. Наразі продовжуємо оцінювати результати нанесених збитків. Все відновиться – залізо та техніка ніщо в порівнянні з людьми. Ми працюємо і готові роботи ще більше».

До слова, українська компанія «Генерал Черешня» пройшла до другого раунду американської програми Drone Dominance Program, яку реалізує підрозділ Пентагону Defense Innovation Unit. За словами Гришина, «Генерал Черешня» змагалася з сотнями компаній з різних країн світу. Серед них українського виробника оцінили як найефективнішого за показниками уражень.

Раніше «Главком» повідомляв, що компанія «Генерал Черешня» представила новий безпілотник-камікадзе «Хмаринка» – дешеве масове рішення для ударів по тилу ворога з бойовим навантаженням до семи кілограмів і дальністю до 50 км.

Читайте також:

Теги: війна дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Ірану Пезешкян підписав угоду, спрямовану на припинення конфлікту між Іраном та США
Іран вистояв: як угода зі США оголила слабкість багаторічної стратегії Заходу
19 червня, 08:22
Легіон «Свобода Росії» – військовий підрозділ, сформований у березні 2022 року
Легіон «Свобода Росії», який воює за Україну, пояснив, кого беруть у підрозділ, а кому відмовляють
26 травня, 20:46
Напади на цивільні райони та дипломатичний персонал є серйозною ескалацією, заявило МЗС Албанії
РФ вгатила у будинок, де мешкає посол Албанії, МЗС країни відреагувало
24 травня, 16:40
Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкрив деталі майбутньої угоди між США та Іраном
США та Іран наблизилися до угоди, але Трамп узяв паузу
29 травня, 09:39
Ворожі війська вдарили з дрона по автомобілях Товариства Червоного Хреста України
Росіяни атакували автівки Червоного Хреста, є поранений (фото)
5 червня, 14:13
На Ленінградщині детонують склади
На Ленінградщині детонують військові склади, оголошено евакуацію населення
6 червня, 11:00
Вероніка Чуян та її сини Штайві Джейкоб (2023 року народження) та Штайві Джасім (2021 року народження)
Бігла з дітьми до укриття: під час удару по Києву загинула молода мама Вероніка Чуян
3 червня, 11:54
Наслідки ворожого удару по Дніпру
Росія вдарила по Дніпру: є загиблий, пошкоджено підприємство
18 червня, 13:22
РФ з початку війни втратила 12 004 танків
Втрати ворога станом на 10 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
10 червня, 07:16

Події в Україні

Міноборони заявило про закриття пляжного сезону у Криму
Міноборони заявило про закриття пляжного сезону у Криму
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
Росіяни вгатили по історичній садибі Запорізького краю (фото)
Росіяни вгатили по історичній садибі Запорізького краю (фото)
Окупанти вдарили по одному з виробництв компанії «Генерал Черешня»: наслідки
Окупанти вдарили по одному з виробництв компанії «Генерал Черешня»: наслідки
Генштаб підтвердив удар по заводу у Воронежі, де виробляли електроніку для ракет «Іскандер» та Х-101
Генштаб підтвердив удар по заводу у Воронежі, де виробляли електроніку для ракет «Іскандер» та Х-101
ЗСУ уразили центр космічного зв’язку під Москвою – Генштаб
ЗСУ уразили центр космічного зв’язку під Москвою – Генштаб

Новини

Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Сьогодні, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Сьогодні, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
20 червня, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua