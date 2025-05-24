Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Захищав Україну у пам'ять про маму, яку вбила російська ДРГ. Згадаймо Юрія Капоріна

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Захищав Україну у пам'ять про маму, яку вбила російська ДРГ. Згадаймо Юрія Капоріна
Захиснику України Юрієві Капоріну назавжди 22
колаж: glavcom.ua

Юрій був відважним воїном-гранатометником у Третій штурмовій бригаді

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Капоріна. 

11 травня 2025 року біля населеного пункту Зелений гай на Ізюмщині поліг 22-річний гранатометник Юрій Капорін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Глухівську міську раду та Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури

Юрій народився 20 червня 2002 року в місті Глухів, закінчив загальноосвітню школу №2 та Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури, навчався у Сумському національному аграрному університеті за спеціальністю агроном, бо любив природу рідного краю.

У студентські роки, які випали на воєнний час, Юнак пережив велику трагедію. Як повідомили у коледжі, де навчався Юрій, мама юнака була приймальницею молока. Вона саме виконувала свою роботу, коли у жовтні 2023 року ворожа ДРГ відкрила вогонь по молоковозу. Жінці було 45 років, коли вона загинула від рук російських окупантів. 

«Ми з мамою мали дуже гарні стосунки. Вона була для мене подругою. Пам’ятаю її доброю, впертою і відкритою. Завжди намагалася допомогти. І працювала попри небезпеку. Вільного часу у неї майже не було. Доводилося прокидатися о 3-4 годині на світанку, щоб їхати збирати молоко», – розповідав тоді Юрій про маму Меморіалу.

Інну Капоріну вбила російська диверсійно-розвідувальна група
Інну Капоріну вбила російська диверсійно-розвідувальна група
Фото: hlukhiv.city

Юрій мав можливість не йти на військову службу, але після втрати матері, підписавши контракт, він пішов захищати свою країну у пам’ять про найріднішу людину та всіх, кого забрала ця війна, ставши до лав Третьої штурмової. 

Юрій мав можливість не йти на військову службу, але, підписавши контракт, він прийняв рішення захищати свою країну
Юрій мав можливість не йти на військову службу, але, підписавши контракт, він прийняв рішення захищати свою країну
фото: Глухівська міська рада/Facebook

Спокійний, врівноважений, доброзичливий, Юрій став відважним воїном гранатометником в штурмовій бригаді. Перебував не один раз в найгарячіших точках бойових дій.

«Я йду на «нуль» на 10-14 днів», – сказав Юрій 9 травня своєму батькові Олександру Станіславовичу. А через два дні, 11 травня 2025 року, життя захисника обірвалося в Ізюмському районі, біля населеного пункту Зелений гай. 

«Юрій навічно залишився на сторожі нашого спокою 22 річним воїном-героєм, вірним військовій присязі. Неможливо передати словами біль втрати Олени Андріївни Калініної – бабусі Юрія, Олександра Станіславовича Капоріна, батька, для яких герой був сенсом життя, опорою та надією», – написали у Глухівській міськраді. 

 «Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять українці хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Якщо ми хочемо змін, ми повинні зробити все можливе, щоб Україна перемогла»
Український прапор у Севастополі – ключ до краху режиму Путіна  
7 травня, 19:19
Зеленський є легітимним Президентом України, обраним на вільних виборах Українським народом
Передайте Путіну! Я не голосував за Зеленського, але він легітимний
Вчора, 15:15
Росія лише імітує діалог
Росія готує ескалацію: чого чекати Україні влітку та восени
15 травня, 17:47
Старі маніпулятори уже забрехалися до межі 
Психологія російської імперії – брехня, маніпуляції та війна за «мир»
14 травня, 09:35
«Миру не бачу в упор. Справедливого миру – тим більше»
У Росії немає жодної причини для того, щоб прагнути миру
12 травня, 13:43
Окупанту Бахарєву ампутували всі чотири кінцівки
Лишився без рук та ніг. Російський чемпіон світу з карате повернувся з України (фото)
27 квiтня, 10:55
Ростислав Босий народився 8 квітня 1997 року у селі Залужжя Львівської області
Швидко опанував управління дронами та був ефективним оператором. Згадаймо Ростислава Босого
11 травня, 09:00
Актор доєднався до лав ЗСУ на початку вторгнення
На війні загинув колишній актор «Дизель шоу» та ведучий Максим Неліпа
15 травня, 00:41
Через ворожу атаку постраждали Обухівський і Фастівський райони
Атака дронів на Київщину: фото наслідків
18 травня, 10:23

Суспільство

Захищав Україну у пам'ять про маму, яку вбила російська ДРГ. Згадаймо Юрія Капоріна
Захищав Україну у пам'ять про маму, яку вбила російська ДРГ. Згадаймо Юрія Капоріна
Втрати ворога станом на 24 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
У «Дії» будуть недоступні деякі послуги для водіїв: причина
У «Дії» будуть недоступні деякі послуги для водіїв: причина
«Укрзалізниця» оголосила про додаткові рейси з Києва в пікові дати червня
«Укрзалізниця» оголосила про додаткові рейси з Києва в пікові дати червня
Аналітики спрогнозували чотири сценарії припинення вогню в Україні
Аналітики спрогнозували чотири сценарії припинення вогню в Україні
У Кривому Розі сталась моторошна ДТП: постраждало подружжя з дитиною
У Кривому Розі сталась моторошна ДТП: постраждало подружжя з дитиною

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
226K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 травня: ситуація на фронті
93K
Лавров раптово висунув претензії до Кучми. Все через книгу, видану 22 роки тому
85K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 травня 2025
28K
Украв кондиціонери, підлеглих гнав будувати хату: нові деталі справи військового проректора
26K
Україна та Росія провели великий обмін полоненими – Трамп
21K
Готелі у Туреччині масово закриваються перед сезоном: причина

Новини

У Києві повітряна тривога тривала сім годин
Сьогодні, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
Сьогодні, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
Вчора, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 травня, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua