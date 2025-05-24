Захищав Україну у пам'ять про маму, яку вбила російська ДРГ. Згадаймо Юрія Капоріна
Юрій був відважним воїном-гранатометником у Третій штурмовій бригаді
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Капоріна.
11 травня 2025 року біля населеного пункту Зелений гай на Ізюмщині поліг 22-річний гранатометник Юрій Капорін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Глухівську міську раду та Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури.
Юрій народився 20 червня 2002 року в місті Глухів, закінчив загальноосвітню школу №2 та Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури, навчався у Сумському національному аграрному університеті за спеціальністю агроном, бо любив природу рідного краю.
У студентські роки, які випали на воєнний час, Юнак пережив велику трагедію. Як повідомили у коледжі, де навчався Юрій, мама юнака була приймальницею молока. Вона саме виконувала свою роботу, коли у жовтні 2023 року ворожа ДРГ відкрила вогонь по молоковозу. Жінці було 45 років, коли вона загинула від рук російських окупантів.
«Ми з мамою мали дуже гарні стосунки. Вона була для мене подругою. Пам’ятаю її доброю, впертою і відкритою. Завжди намагалася допомогти. І працювала попри небезпеку. Вільного часу у неї майже не було. Доводилося прокидатися о 3-4 годині на світанку, щоб їхати збирати молоко», – розповідав тоді Юрій про маму Меморіалу.
Юрій мав можливість не йти на військову службу, але після втрати матері, підписавши контракт, він пішов захищати свою країну у пам’ять про найріднішу людину та всіх, кого забрала ця війна, ставши до лав Третьої штурмової.
Спокійний, врівноважений, доброзичливий, Юрій став відважним воїном гранатометником в штурмовій бригаді. Перебував не один раз в найгарячіших точках бойових дій.
«Я йду на «нуль» на 10-14 днів», – сказав Юрій 9 травня своєму батькові Олександру Станіславовичу. А через два дні, 11 травня 2025 року, життя захисника обірвалося в Ізюмському районі, біля населеного пункту Зелений гай.
«Юрій навічно залишився на сторожі нашого спокою 22 річним воїном-героєм, вірним військовій присязі. Неможливо передати словами біль втрати Олени Андріївни Калініної – бабусі Юрія, Олександра Станіславовича Капоріна, батька, для яких герой був сенсом життя, опорою та надією», – написали у Глухівській міськраді.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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