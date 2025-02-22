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Хто став лідером симпатій українців серед європейських політиків? Дані опитування

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Хто став лідером симпатій українців серед європейських політиків? Дані опитування
Макрон – лідер симпатій українців серед європейських політиків
фото: Офіс президента

Опитування проводилось протягом 20-21 лютого. Помилку репрезентативності дослідження автори оцінюють у не більше ніж 2,8%

Лідером симпатій українців виявився президент Франції Емманюель Макрон: 26% ставляться до нього «повністю позитивно», 51% – «скоріше позитивно», негативно або скоріше негативно політика оцінили загалом 13%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Серед інших закордонних політиків схвалення українців отримали:

  • президент Польщі Анджей Дуда: «повністю позитивно» – 17%, «скоріше позитивно» – 55%;
  • президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн: «повністю позитивно» – 33%, «скоріше позитивно» – 35%;
  • канцлер Німеччини Олаф Шольц: «повністю позитивно» – 10%, «скоріше позитивно» — 48%;
  • прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер: «повністю позитивно» – 21%, «скоріше позитивно» – 34%;
  • президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган: «повністю позитивно» – 9%, «скоріше позитивно» – 48%.

Соціологічна група «Рейтинг» провела опитування 1 200 респондентів  віком від 18 років в Україні, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Опитування проводилось протягом 20-21 лютого. Помилку репрезентативності дослідження автори оцінюють у не більше ніж 2,8%.

Група зазначає, що до більшості з цих лідерів ставлення покращилося порівняно з минулорічними показниками. Зокрема, для Макрона і Стармера це «найвищі показники позитивного ставлення за весь час опитувань».

Найгірше українці очікувано ставляться до прем’єра Угорщини Віктора Орбана (11% схвалення), самопроголошеного президента Білорусі Лукашенки (8%) та російського диктатора Путіна (1%).

Президенту Зеленському «цілком довіряють» 32% опитаних, «скоріше довіряють» 33%, скоріше або повністю не довіряють 15% і 19%.

«З січня рівень довіри до президента покращився з 57 до 65%. Валерію Залужному довіряють 76%, не довіряють – 16%; Сергію Притулі довіряють 34%, не довіряють – 51%; Петру Порошенку довіряють 22%, не довіряють – 76%», – показали результати.

Також, за висновками опитування, 91% учасників «категорично» не сприймають ідею переговорів США і Росії щодо завершення війни без участі України. Водночас значна частина українців (64%) підтримує прямі переговори України з Росією.

Нагадаємо, що українці є більш прийнятними сусідами для чехів, ніж росіяни. До початку повномасштабної війни все було навпаки. Опитування провело агентство Stem.

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Теги: соцопитування рейтинг політика українці

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