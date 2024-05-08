«Метінвест» названо прикладом «білого роботодавця»

Майже 15 млрд податків та прозорі звіти: металургійний холдинг Ахметова визнали прикладом «білого роботодавця»

Група «Метінвест» – найбільший платник податків у металургійній галузі та чесний роботодавець: минулого року компанія сплатила понад 3,2 млрд грн єдиного соцвнеску, що свідчить про високу «білу» зарплату співробітників. Загалом же торік «Метінвест» перерахував до українського бюджету 14 млрд 614 млн 981 тис. грн. Про це йдеться у проєкті «Підтримуй чесних», який присвячений культурі сплати податків.

«Метінвест» ставлять у приклад як «білого роботодавця», адже компанія щороку випускає фінансовий та операційний звіти, а також звітує про свої значущі соціальні проєкти для громад. Такі звіти – обов’язковий елемент комунікації між компанією та нинішніми й майбутніми клієнтами, партнерами, суспільством і державою.

Втім, існують у компанії і проблеми – в основному, через непрозору роботу не лише конкурентів, а й контрагентів.

«Частину контрагентів, у яких ми закуповуємо послуги чи товари, податкові органи вважають ризикованими. Ці контрагенти виводять ПДВ, і він не потрапляє до бюджету, як це має бути за законодавством. І замість того, щоб боротися саме з цими ризиковими платниками податків, податкова відмовляє у відшкодуванні ПДВ компаніям, що працюють офіційно та прозоро», – кажуть у компанії.

Саме тому важливо дотримуватися принципів прозорої та відповідальної роботи, переконані у Метінвесті. І в умовах воєнних дій значення цих принципів зростає, адже прозорі компанії недоотримують відшкодування ПДВ, і це впливає і на обігові кошти компаній, а держава отримує менше податків.

Як відомо, «Метінвест» Ахметова з 1 травня підвищив зарплати працівникам виробничих і ремонтних підприємств в Україні. Їхні оклади зростуть на 5-20%, а за найдефіцитнішими професіями – до 25%. Найбільше підвищення отримають співробітники з низькими окладами у межах однієї професії та кваліфікації.

Крім того, компанія запровадила додаткову командну премію для співробітників: працівники в умовах високої інфляції в країні підвищили свої доходи на 15%.