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Із початком повномасштабної війни став на захист України. Згадаймо Петра Нев’ядомського

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Із початком повномасштабної війни став на захист України. Згадаймо Петра Нев’ядомського
Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Петро Нев’ядомський став на захист держави від окупантів
колаж: glavcom.ua

Захисник виконував бойові завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України на південному і східному напрямках фронту

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Петра Нев’ядомського.  

30 вересня 2024 року у війні за незалежність України загинув львів'янин Петро Нев’ядомський. Про це повідомила Львівська міська рада.  

Петро Нев’ядомський народився у Львові 18 липня 1987 року. Навчався у середній загальноосвітній школі № 40 міста Львова. Згодом вступив до Молодіжного навчального центру імені святого Івана Боско, здобув освіту за професією «Столяр, виробник художніх виробів з дерева».

Після завершення навчання працював на підприємствах із виготовлення меблів та виробництва дзеркал у місті Львові.

Згодом змінив сферу діяльності. Спершу працював кухарем у ресторані «Делюкс», згодом обійняв посаду шеф-кухаря у закладах «СоулКітчен» та «Львівська мануфактура кави».

Впродовж останнього періоду працював кухарем у місцевому закладі освіти. У вільний час захоплювався кулінарією, за словами родини, був дуже творчою і багатогранною особистістю, люблячим чоловіком і батьком, відданим другом.

Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Петро Нев’ядомський став на захист держави від окупантів
Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації Петро Нев’ядомський став на захист держави від окупантів
фото? Львівська міська рада

З початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації став на захист держави від окупантів до складу військової частини А4941. Виконував бойові завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності України на південному і східному напрямках фронту.

30 вересня 2024 року Петро Нев’ядомський поліг у боротьбі за незалежну Україну. Поховали захисника України 9 жовтня на Личаківському кладовищі у Львові. 

У воїна залишилися дружина, дві доньки, мама та сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять хвилина мовчання Україна

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