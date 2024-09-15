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Командир спецпідрозділу «Ахмат» відхрестився від полонених кадировців

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Командир спецпідрозділу «Ахмат» відхрестився від полонених кадировців
Апті Алаудінов засудив полонених кадирівців
фото: скріншот з відео

Генерал зазначив, що здача в полон є ганебною річчю

Командир спецпідрозділу «Ахмат» Апті Алаудінов заявив, що відмовляється від кадирівців, що потрапили у полон на Курщині. Відповідне відео опублікував у Telegram.

Апті Алаудінов заявив, що полонені кадирівці телефонують рідним із проханням до командира звільнити їх:

«Представники українських спецслужб дають змогу полоненим телефонувати у Чеченську Республіку для того, щоб вони спілкувалися зі своїми рідними. Там йдуть напряму установка: «скажіть Апті Алаудінову, він знає як нас обміняти»».

Генерал зазначає, що здача в полон є ганебною річчю і зневажає таких людей.

«Чеченці із давніх віків вважали здачу в полон ганьбою, яку не можливо нічим змити, окрім своєї крові. І ось ці люди, яких чоловіками я не назву, просто піднявши руки та здавшись у полон, просять своїх рідних, щоб їх звільнили.Ті які здалися у полон я вас не поважаю, ви не заслуговуєте навіть життя», – сказав Алаудінов.

Командир спецпідрозділу «Ахмат» закликав кадирівців у полоні зробити все можливе, аби померти, а не повертатися додому. Однак він говорить лише про тих, хто добровільно здався в полон, не бувши важко пораненими. 

Апті Алаудінову також заявив, що нібито людина, яка загинула у війні проти України, потрапляє в рай.

Нагадаємо, під час Курської операції, яку Сили оборони України проводять на території держави-агресорки, підрозділи українських військ зайняли ще два населених пункти.

14 вересня також стало відомо, що українські війська успішно прорвали російську оборону ще на одній ділянці кордону в Курській області і проникли на кілька кілометрів углиб російської території.

За словами президента Зеленського, Україна передбачила дії росіян на Курщині. «Росіяни почали контрнаступальні дії. Це іде за нашим українським планом», – каже він.

До відома, російський диктатор Володимир Путін наказав вибити українську армію з Курської області РФ до 1 жовтня.

Проте, аналітики DeepState зазначають, що ситуація на лівому фланзі ЗСУ в Курській області погіршилася. Російські війська розпочали активні штурмові дії на Курщині, переправивши бронетехніку спочатку через Сейм, а потім і через дрібніші річки.

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Теги: Чечня полон обмін полоненими Україна війна Курщина

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