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Ексбоксери збірної України здобули перемоги у Винниках

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ексбоксери збірної України здобули перемоги у Винниках
Ярослав Харциз у поєдинку зустрівся з аргентинським джорніменом Аланом Веласкесом
фото: luckypunchnet

Денис Коренєв у бою зійшовся з аргентинським джорніменом Хав'єром Масіелем

У Винниках відбулося боксерське шоу, де виступили ексбоксери збірної України – Ярослав Харциз, Василь Чеботар та Денис Коренєв. Про це повідомляє Новини.LIVE.

Зазначається, що усі українці свої поєдинки виграли.

Ярослав Харциз у поєдинку зійшовся з аргентинським джорніменом Аланом Веласкесом. Бій пройшов успішно для українця. Для Харциза це п'ята перемога та четверта дострокова. У Веласкеса вже 19-та поразка, за чотирьох перемог і однієї нічиєї.

Василь Чеботар виступав за Україну та Молдову. Він у поєдинку зустрівся з уругвайцем Хосе Пердомо. Для Чеботаря це 16-та перемога, восьма дострокова. У Пердомо це перша поразка за п'яти перемог.

Денис Коренєв у бою зійшовся з аргентинським джорніменом Хав'єром Масіелем. У них пройшли усі відведені раунди. Українець домінував над опонентом, але не зміг нокаутувати. Коренєв виграв свій 13-й бій. Також у нього шість нокаутів та одна нічия. Для Масіеля це 24 поразка. При цьому у нього 34 перемоги та 23 дострокові.

Нагадаємо, що раніше Дюбуа нокаутував Джошуа у 5-му раунді, завдавши йому четвертої поразки в кар'єрі.

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Теги: спорт бокс Ярослав Харциз Україна Львівщина

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