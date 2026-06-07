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Ворог завдав удару по Запоріжжю, є загиблі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Ворог завдав удару по Запоріжжю, є загиблі
Вже троє загиблих та постраждала жінка через ворожу атаку по селищу Балабине
фото: зап

Окупанти обстріляли селище Балабине, кількість загиблих зросла до трьох

У неділю, 7 червня, ворог завдав жорстокого удару по передмістю Запоріжжя, обстрілявши селище Балабине. Під прицілом терористів знову опинився приватний сектор, де на момент атаки місцеві мешканці займалися повсякденними справами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Атака на селище Балабине, яке безпосередньо межує із Запоріжжям, відбулася вдень. Російські війська застосували озброєння, яке спричинило значні руйнування в історично сформованому житловому масиві. На території селища зафіксовано кілька вибухів.

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За інформацією від місцевої влади, під безпосередній удар потрапили приватні будинки мирних жителів. Вибуховою хвилею та уламками в багатьох будівлях знесено дахи, вибито вікна та понівечено прибудинкові споруди.

На превеликий жаль, цей обстріл став одним із найкривавіших для передмістя Запоріжжя за сьогодні.

Станом на тепер через підступну атаку російських окупантів загинули вже троє людей. Крім того, осколкові поранення та травми різного ступеня важкості дістала жінка.

На місці чергового акту агресії продовжують працювати абсолютно всі екстрені служби Запоріжжя та району.

Нагадаємо, у неділю, 7 червня, окупанти завдали підступного удару за допомогою ударного безпілотного літального апарату по передмістю обласного центру Запоріжжя. Внаслідок прямого влучання ворожого БпЛА зафіксовано чергову смерть мирного мешканця. 

Ворожий безпілотник атакував передмістя Запоріжжя. Ціллю для чергового терористичного акту загарбники обрали розворотне кільце та майданчик громадського транспорту.

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Теги: війна безпілотник Запоріжжя

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