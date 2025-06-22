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Чемпіон України з легкої атлетики загинув на фронті. Згадаймо Віталія Римарука

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Чемпіон України з легкої атлетики загинув на фронті. Згадаймо Віталія Римарука
Римарук боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому напрямку
колаж: glavcom.ua

Легка атлетика, а особливо метання диска, були справжньою пристрастю Віталія Римарука

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Віталія Римарука. 

Віталій Римарук, який боронив Україну у складі четвертого окремого загону спеціального призначення «Омега» на Донецькому напрямку, загинув 17 червня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду та Федерацію легкої атлетики України (ФЛАУ).

Віталій народився 13 вересня 1998 року у селищі міського типу Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області. Навчався у Делятинському ліцеї №1 Делятинської селищної ради обʼєднаної територіальної громади (колишня Делятинська загальноосвітня школа І-III ступенів №1 Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області). Згодом навчався за спеціальністю «Метання диска» у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського.

Працював тренером у фітнес-клубі FitMe.

Зі слів рідних, захоплювався горами, любив активний відпочинок і жив спортом. Легка атлетика, а особливо метання диска, стали його справжньою пристрастю. Чемпіон України серед молоді, призер національних змагань – за кожним титулом стояли сила волі, праця й наполегливість.

Життєрадісний і відкритий, легко знаходив спільну мову з людьми. Доброзичливий, комунікабельний, завжди готовий підтримати – він був тим, на кого можна покластися. Його любили за щирість, теплоту і здатність робити світ навколо світлішим.

У 2024 році Віталій Римарук став на захист своєї Батьківщини від вторгнення російських окупантів
У 2024 році Віталій Римарук став на захист своєї Батьківщини від вторгнення російських окупантів
фото: Львівська міська рада

У 2024 році став на захист своєї Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Донецькому напрямку у складі четвертого окремого загону спеціального призначення «Омега» (з контрдиверсійної боротьби) Центру спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України.

У Віталія Римарука залишилися маленька донечка, дружина, батько та два брати. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання

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