Жителі Харківщини знову перекрили трасу: вимагають зниження тарифів на комуналку

В акції беруть участь до пів сотні громадян

Наразі на місці акції протесту затору немає

У селищі Високий Харківського району пів сотні людей перекрили трасу, вимагаючи зниження комунальних тарифів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на поліцію Харківщини.

«Перекрито трасу М-18 (Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта). В акції беруть участь до пів сотні громадян. Забезпечують охорону публічного порядку на місці акції 15 поліцейських», – повідомили в поліції.

Як повідомляють у Телеграм-каналах очевидці, люди рухаються по пішохідному переходу, деякі тримають плакати: «STOP геноцид», «Люди не бидло», «Ні тарифогеноциду».

Протестувальники пропускають спецтранспорт, а також кожні 15 хвилин решту автомобілів. Очевидці зазначають, що наразі на місці акції затору немає.

Як відомо, більшість постачальників підняли ціни на газ для населення на січень. Також наприкінці грудня стало відомо про підвищення тарифів на опалення. Також в Україні з 1 січня підвищується вартість транспортування газу майже на 80% для 20 обласних газорозподільних компаній-операторів ринку.

Нагадаємо, українці вже не вперше перекривають дорогу через зростання тарифів. 7 січня На Харківщині, у місті Валки, скандуючи «Ганьба!» люди перекрили рух трасою Київ – Харків.

До слова, на Буковині люди перекрили трасу національного значення через ціни на газ.

Як повідомлялося, обурені жителі Полтавщини перекривали дорогу через ціни на газ.