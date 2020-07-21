Журналісти додзвонились до дружини луцького терориста



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Злочинець щойно відпустив бабусю, дитину і вагітну

Жінка взяла трубку, але відмовилась давати коментарі

Дружина Максима Кривоноша, який сьогодні захопив автобус з заручниками на Волині і досі утримує їх, відповіла на кілька питань журналістів ТСН, коли ті їй додзвонилися.

Жінка відразу зауважила, що не дає коментарів, але не заперечувала, що пов'язана з Кривоношем. «Ми не живемо разом, - уточнила вона. - Я далеко і не гадаю інформацію. До побачення».

Як повідомив місцевий Телеграм канал «Лучани», щойно злочинець відпустив перших заручників.

«Терорист відпустив бабусю, вагітну жінку та дитину. Таку інформацію ми отримали одразу від декількох очевидців», - йдеться у повідомленні Телеграм-каналу.

Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.

Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.