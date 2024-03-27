Глава Херсонщини назвав кількість населення, яка залишається на деокупованій території регіону

Херсон та правобережжя області було звільнено від росіян восени 2022 року

У Херсонській області залишається приблизно 156 тис. мешканців, а в Херсоні з цієї кількості близько 68 тис. Це приблизно третина від тієї кількості, яка була до повномасштабної війни в області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в інтерв'ю «Главкому».

За словами Прокудіна, евакуація на Херсонщині відбувається постійно. Приблизно кілька десятків людей на день з області виїжджають у безпечніші місця. Прокудін порівнює, що коли було підірвано Каховську ГЕС, виїжджало у день до тисячі людей.

Повідомляється, що за весь час було евакуйовано приблизно 44,5 тис. осіб, з них більш ніж 6 тис. – це діти, 450 – маломобільні люди. Людей евакуйовують до Київської, Хмельницької, Одеської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської областей насамперед.

«Маю сказати, що евакуації не припиняються, зробити це можна максимально просто. Механізм такий: людина звертається на гарячу лінію нашу (0800 33 09 51), оператор повідомляє усі деталі, погоджує час виїзду. Для людей усе безплатно. За потреби на новому місці надається тимчасовий прихисток, гуманітарна, психологічна, юридична підтримка обов’язково», – пояснює очільник ОВА.

Олександр Прокудін наголошує, що людей розміщують лише в гуртожитках або в пансіонатах, які надають області. Адже саме обладміністрації надають інформацію про умови, які в них є, і цю інформацію передають людям до того, як вони поїдуть жити у цих умовах.

Голова ОВА зауважує, що мешканцям завжди демонструються світлини, розповідається в деталях, куди їх евакуюють. Інколи навіть є варіанти з харчуванням. До того ж переселенців забезпечують щомісячними продуктовими наборами та іншою допомогою.

Нагадаємо, Рада оборони Харківської області підтримала проведення примусової евакуації сімей з дітьми з 18 населених пунктів у двох громадах. Загалом потрібно евакуювати 161 дитину.

Стало відомо, що через суттєве посилення обстрілів РФ по Сумській області планується примусова евакуація у Великописарівській та Середо-Будській громадах.