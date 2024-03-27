Міноборони Польщі звільнило генерала, який допомагав навчати військових ЗСУ

Підставою для звільнення Громадзінського з посади став початок перевірки військової контррозвідки

відкликання генерала з посади пов’язано з розслідуванням щодо допуску до держтаємниці

Міністерство оборони Польщі оголосило про звільнення генерал-лейтенанта Ярослава Громадзінського, який разом з американськими військовими він відповідав за підготовку українських солдатів. Про це пише RMF24.

Генерал-лейтенанта Громадзінського вирішили відкликати з посади командира Європейського корпусу (Eurocorps) – групи сил швидкого реагування, що базуються у Страсбурзі й можуть використовуватися в операціях під егідою ЄС, НАТО і ООН.

У повідомленні польського оборонного відомства зазначається, що підставою для відкликання генерала став початок перевірки військової контррозвідки у зв’язку з «отриманням нової інформації про офіцера».

Хоча Міноборони країни не наводить подробиць, зазначається, що йдеться про «розслідування щодо допуску до державної таємниці» польського генерал-лейтенанта. «На посаду, яку обіймав генерал-лейтенант Ярослав Громадзінський, буде негайно призначено іншого офіцера», – повідомив речник Міністерства оборони Польщі Януш Сеймей.

Громадзінський очолив Єврокорпус у червні 2023 року, до цього був радником-координатором начальника Генерального штабу Війська Польського та першим командиром 18-ї механізованої дивізії, яка формується з 2018-го. В останні місяці генерал генерал також служив у Міжнародній групі підтримки України у німецькому Вісбадені та разом із американськими офіцерами відповідав за підготовку українських військових.

До слова, у Збройних силах Канади показали, як військовослужбовці цієї країни навчають українських захисників навичкам тактичної медицини. Про це йдеться на сторінці канадської тренувальної місії UNIFIER. У рамках місії канадські військовослужбовці з 2015 року підготували понад 40 тисяч українських військових.

Як раніше повідомлялося, у Великій Британії в рамках багатонаціональної навчальної операції ІНТЕРФЛЕКС тривають навчання військовослужбовців Сил оборони України з відпрацювання штурмових дій на місцевості з приміською забудовою, зокрема штурму та зачистці будівель.