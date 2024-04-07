На Львівщині чоловік отримав повістку та змінив релігію: чи вдалося йому уникнути служби

Чоловік заявив, що він «не бажає тримати зброю в руках, оскільки це забороняє його церква та релігія»

У Львівській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку та відмовився від мобілізації. Після цього він одразу нібито похрестився та став членом релігійної громади «Агапа». Про це йдеться у вироку Червоноградського міського суду Львівської області.

За даними суду, у серпні 2023 року підсудного визнали придатним до служби в армії. Тоді ж він отримав повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді житель Львівщини провину визнав частково. Він звинуватив працівників ТЦК у «неправомірних діях». Також чоловік скаржився на те, що ВЛК не врахувала його проблеми із здоров'ям та переконував суд, що він «віруюча людина, і не бажає тримати зброю в руках, оскільки це забороняє його церква та релігія».

На суді працівник військкомату повідомив, що підсудний «заяву про те, щоб йому надали альтернативну службу, у зв`язку із релігійними переконаннями він не подавав».

Представник релігійної організації «Агапа» на суді повідомив, що підсудний допомагав йому під час створення реабілітаційних центрів. Обвинувачений нібито «повідомляв працівникам РТЦК, що є віруючою людиною та не може проходити військову службу у зв’язку із релігійними переконання. Вказав, що релігія, яку він сповідує, прямо не забороняє нести військову службу». Також член релігійної організації додав, що підсудний лише нещодавно пройшов хрещення.

Суд отримав відповідь на запит релігійної організації релігійної громади «Агапа» Церкви християн віри євангельської у м. Львові, в якій йшлось, що підсудний не є членом церкви і водного хрещення у їхній церкві не приймав.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до трьох років позбавлення волі.

Раніше у Харкові до трьох років позбавлення волі засудили 52-річного чоловіка, який отримав повістку та ухилився від мобілізації.

До відома, у Чернівецькій області за неявку до територіального центру комплектування та соцпідтримки у розшук вже оголосили понад 5 тис. військовозобов'язаних.

Як повідомлялося, менше половини працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) є учасниками бойових дій. Про це свідчать дані Міністерства оборони України, які оприлюднила народна депутатка Галина Третьякова у Facebook.

До слова, у судових справах про ухилення від військової служби українці отримали 1 274 вироків, відповідно до даних пошуковика по судовому реєстру «Бабуся».

Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі до п'яти років. 3 746 вироків ухилянтам сумарно було ухвалено від самого початку війни у 2014 році. Третина з них припадає на 2023 рік.