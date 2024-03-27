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У Європолі стався масштабний витік конфіденційних даних – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Європолі стався масштабний витік конфіденційних даних – Politico
Зі штаб-квартири Європолу в Гаазі зникли важливі документи
фото із відкритих джерел

Поліцейська служба Європейського союзу (Європол) заявила про серйозні проблеми у системі безпеки

Європол розслідує інцидент зі зникненням конфіденційних даних вищих посадових осіб відомства. Про це пише видання Politico із посиланням на внутрішню записку агентства, а також коментарі його колишніх та нинішніх керівників. Зокрема, було втрачено копії особових справ виконавчого директора Європолу Катрін Де Болле. Зазначається, що документи проникли до вересня 2023 року. Ця подія спровокувала кризу в поліцейському управлінні ЄС, зазначає видання.

Європол – поліцейська служба Європейського союзу, розташована в Гаазі. Основними завданнями служби є координація роботи національних служб у боротьбі з міжнародною організованою злочинністю та покращення інформаційного обміну між національними поліцейськими службами.

Як пише Politico, минулого літа зникла купа дуже конфіденційних файлів, що містять особисту інформацію вищих керівників правоохоронних органів. Документи, про які йдеться, повинні були зберігатися під замком в коморі, що охороняється, глибоко всередині штаб-квартири Європолу в Гаазі. Але минулого літа зникла група особливо секретних файлів, що містять особисту інформацію вищих керівників правоохоронних органів Євросоюзу. З того часу європейські правоохоронні органи ведуть розслідування, яке поки що не призвело до жодних результатів.

«6 вересня 2023 року у дирекцію Європолу повідомили, що особисті паперові справи кількох співробітників Європолу зникли. Враховуючи роль Європолу як правоохоронного органу, зникнення особистих файлів співробітників є серйозним інцидентом, пов'язаним з порушенням безпеки та персональних даних», – йдеться в записці агентства.

Politico поговорило з чотирма діючими та колишніми співробітниками Європолу, яким відомо про цей інцидент. За словами чиновників, деякі втрачені документи були виявлені завдяки жителю Гааги: він знайшов файли кинутими у громадському місці та приніс їх до місцевої поліцейської дільниці. Співрозмовники видання уточнили, що особисті справи належали виконавчому директору Європолу Катрін Де Болле та трьом її заступникам Юргену Ебнеру, Андрію Лінцу та Жан-Філіппу Лекуфу. Після цього голову відділу кадрів агентства Массиміліано Беттіна відправили «в адміністративну відпустку».

Нагадаємо, раніше в Німеччині стався витік розмови двох високопоставлених офіцерів ФРН. Відповідний запис був опублікований 1 березня. Високопоставлені німецькі чиновники підтвердили автентичність запису офіцерів ВПС під час онлайн-зустрічі, що відбулася на комерційній незашифрованій платформі WebEx.  Як відомо, Німеччина не готова передавати Україні далекобійні ракети Taurus, оскільки вони можуть використовуватися для ударів по Москві. 

Читайте також: Білий дім прокоментував витік розмови німецьких офіцерів
Теги: Європа розслідування поліція документи

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