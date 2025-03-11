У Києві погашено марку, присвячену 21-му окремому батальйону спецпризначення

Автором зображень на марці є фотограф Міноборони Антон Шевельов, який давно товаришує з хлопцями на знімку

21 окремий батальйон спецпризначення брав участь в обороні Київщини та населених пунктів Донеччини

У Києві відбулося погашення марки «Маємо честь бити нечисть!», присвяченої третій річниці створення 21-го окремого батальйону спецпризначення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що батальйон був сформований у березні 2022 року. Це окремий підрозділ у складі Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

У Києві погасили марку до річниці створення 21-го окремого батальйону спецпризначення фото: Ліля Гончарук/Суспільне

21 окремий батальйон спецпризначення брав участь в обороні Київщини та населених пунктів Донеччини, як-от Кліщіївки, Бахмута й Торецька.

На одному із фото зазнімкований військовослужбовець Михайло, який долучився до ЗСУ у перший день вторгнення. Тут він зображений під час навчань із пілотування дронів на околицях Селидового.

«У мене штурманський планшет в руках, даю вказівки куди ми летимо. Ще є пілот та технік, мої побратими», – каже командир мінометної батареї 21 ОБСП на позивний «Мозок».

Автором зображень на марці є фотограф Міноборони Антон Шевельов. Він розповів, що давно товаришує з хлопцями на знімку.

Тираж поштового випуску «Маємо честь бити нечисть!» – 1450 примірників.

Нагадаємо, що «Укрпошта» започаткувала серію поштових випусків, присвячених героїчним містам країни, у грудні 2022 року з випуску «Херсон — це Україна!». У 2023 році її продовжили поштовий блок «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель», випуск «Міста Героїв. Харківщина», присвячений містам Героїв: Балаклії, Ізюму, Куп’янську та Харкову, марка «Міста Героїв. Охтирка», поштовий блок «Міста Героїв. Чернігівщина» та марка, присвячена нескореному місту корабелів – «Міста Героїв. Миколаїв».

Раніше «Укрпошта» випустила нову марку, присвячену українському боксеру Олександру Усику та його перемозі у бою-реванші проти британця Тайсона Ф'юрі. Тираж марок складає 420 тисяч. Художник з Дніпра Сергій Тєхов зобразив Усика під час розгортання прапора України.