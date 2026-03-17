Головна Дайджест ЗМІ
search button user button menu button

«Де європейські Буданови?»

glavcom.ua
Waronomics
google social img telegram social img facebook social img
Україна на прикладі Буданова уже зараз демонструє адаптивність рішень у кризових умовах, зазначає експертка
фото: president.gov.ua

На платформі Substack з’явився авторський матеріал проєкту Waronomics, присвячений кризі лідерства у сучасній Європі

Поки європейські еліти демонструють «стратегічну слабкість», в Україні сформувалося нове покоління управлінців, здатних діяти в умовах глобального хаосу. Одним із головних символів цієї трансформації західні експерти називають керівника Офісу президента Кирила Буданова.

На популярній платформі Substack з’явився авторський матеріал проєкту Waronomics, присвячений кризі лідерства у сучасній Європі. Авторка публікації стверджує, що нинішнє покоління політиків на Заході виявилося заручником світу, якого більше не існує, тоді як Україна на прикладі Буданова уже зараз демонструє адаптивність рішень у кризових умовах, що стали ключовим фактором виживання країни в умовах війни.

«Погляньте на Кирила Буданова, який народився в 1986 році та повністю виріс у незалежній Україні – жодного радянського багажу, жодної м’язової пам’яті про подолання авторитарних систем, лише ясність, яка виникає від того, що ти точно знаєш, за що борешся», – зазначає дослідниця і авторка проєкту.

Натомість нинішнє покоління європейських лідерів вона називає таким, що сформувалося у світі, який уже перестав існувати, і часто не має когнітивної гнучкості для адаптації до нових глобальних викликів.

Констатуючи дефіцит сміливості та оперативності в ухваленні рішень серед ключових політиків ЄС, аналітикиня задається риторичним питанням про те, де «європейські Буданови»?

«Де європейські Буданови? Де лідери, які виросли після Холодної війни, які розуміють конфлікт цифрової епохи, які не підкоряються рефлекторно Вашингтону, які розуміють, що європейська стратегічна автономія – це не тема семінару, а екзистенційна необхідність?» – пише авторка.

На її думку, попри присутність на Заході потенційних представників нової формації, їхній розвиток часто блокується прошарком політиків минулого, які сприймають будь-яку вимогу оновлення як особисту образу. В Україні уміння швидко реагувати на кризові виклики, яке демонструє нинішній керівник Офісу президента Кирило Буданов, стало критично важливим для виживання країни, і авторка матеріалу вважає це головним уроком для західних еліт.

Теги: Україна Кирило Буданов війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Дайджест ЗМІ

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua