Україна на прикладі Буданова уже зараз демонструє адаптивність рішень у кризових умовах, зазначає експертка

Поки європейські еліти демонструють «стратегічну слабкість», в Україні сформувалося нове покоління управлінців, здатних діяти в умовах глобального хаосу. Одним із головних символів цієї трансформації західні експерти називають керівника Офісу президента Кирила Буданова.

На популярній платформі Substack з’явився авторський матеріал проєкту Waronomics, присвячений кризі лідерства у сучасній Європі. Авторка публікації стверджує, що нинішнє покоління політиків на Заході виявилося заручником світу, якого більше не існує, тоді як Україна на прикладі Буданова уже зараз демонструє адаптивність рішень у кризових умовах, що стали ключовим фактором виживання країни в умовах війни.

«Погляньте на Кирила Буданова, який народився в 1986 році та повністю виріс у незалежній Україні – жодного радянського багажу, жодної м’язової пам’яті про подолання авторитарних систем, лише ясність, яка виникає від того, що ти точно знаєш, за що борешся», – зазначає дослідниця і авторка проєкту.

Натомість нинішнє покоління європейських лідерів вона називає таким, що сформувалося у світі, який уже перестав існувати, і часто не має когнітивної гнучкості для адаптації до нових глобальних викликів.

Констатуючи дефіцит сміливості та оперативності в ухваленні рішень серед ключових політиків ЄС, аналітикиня задається риторичним питанням про те, де «європейські Буданови»?

«Де європейські Буданови? Де лідери, які виросли після Холодної війни, які розуміють конфлікт цифрової епохи, які не підкоряються рефлекторно Вашингтону, які розуміють, що європейська стратегічна автономія – це не тема семінару, а екзистенційна необхідність?» – пише авторка.

На її думку, попри присутність на Заході потенційних представників нової формації, їхній розвиток часто блокується прошарком політиків минулого, які сприймають будь-яку вимогу оновлення як особисту образу. В Україні уміння швидко реагувати на кризові виклики, яке демонструє нинішній керівник Офісу президента Кирило Буданов, стало критично важливим для виживання країни, і авторка матеріалу вважає це головним уроком для західних еліт.