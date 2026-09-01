Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Поблизу Санкт-Петербурга пролунав потужний вибух: почалася пожежа (фото)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Поблизу Санкт-Петербурга пролунав потужний вибух: почалася пожежа (фото)
Причина вибуху наразі невідома
фото: соцмережі

Стовп чорного диму настільки великий, шо його видно навіть у Санкт-Петербурга, хоча вибух стався позха межами самого міста

У Ленінградській області Росії вранці 1 вересня пролунав потужний вибух, після чого очевидці повідомили про пожежу. Над місцем події здійнявся стовп чорного диму. Причина вибуху наразі невідома. Про це повідомляють місцеві, публікаючи кадри в соцмережах, пише «Главком». 

За повідомленнями місцевих жителів, вибух і пожежу зафіксували біля торгового центру «Мельниця» у Колтушах, неподалік Санкт-Петербурга. На місці працюють екстрені служби, обставини події встановлюються. Попередньо інформації про постраждалих немає.

Пожежа після вибуху поблизу Санкт-Петербурга
Пожежа після вибуху поблизу Санкт-Петербурга
фото: соцмережі

Інцидент стався на тлі масованої атаки безпілотників на Ленінградську область. Окупанти вранці заявляли про роботу ППО та збиття десятків дронів, а також повідомляли про пошкодження на території порту Усть-Луга. Проте зараз ця область територвї країни-агресора не знаходиться під атакою, тому невідомо, що стало причиною потужєного вибуху.

Пожежа після вибуху поблизу Санкт-Петербурга
Пожежа після вибуху поблизу Санкт-Петербурга
фото: соцмережі

Однак, стовп чорного диму настільки великий, шо його видно навіть у Санкт-Петербурга, хоча вибух стався позха межами самого міста. Наразі немає підтвердження, що пожежа біля Колтушів безпосередньо пов'язана з атакою БпЛА. Причини вибуху та займання з'ясовують. 

Нагадаємо, уночі 1 вересня російські терористи атакували Київ ракетами. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про загибель людей. Як повідомлялося, унаслідок нічної балістичної атаки РФ по залізничній інфраструктурі Києва загинули семеро людей. За словами Олександра Перцовського, один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну допомогу.

Читайте також:

Теги: вибух росія Санкт-Петербург

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Історія партії «Яблуко» розпочалася у жовтні 1993 року перед виборами до Державної думи РФ
Експеримент вийшов з-під контролю. Чому Путін злякався «Яблука»?
11 серпня, 17:10
Ракетний терор Путіна лише наближає кризу в Росії
Ракетний терор Путіна лише наближає кризу в Росії
6 серпня, 08:59
ЗСУ продовжують утримувати фронт від росіян
Окупанти йдуть в лоб на Дружківку та прориваються до Краматорська: огляд фронту
Вчора, 11:57
Підприємство введено в експлуатацію ще у 1942 році
У Хабаровському краї спалахнув найбільший НПЗ Далекого Сходу
11 серпня, 05:20
Іжорський промисловий майданчик – одна з найбільших промислових зон Санкт-Петербурга
У Петербурзі спалахнула масштабна пожежа на складі: дрони не причетні
23 серпня, 04:44
НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ уражено у ніч на 26 серпня
Удари в глиб Росії. Новий міністр оборони пояснив, чому треба продовжувати далі
30 серпня, 14:24
Путін пригрозив відповісти на захоплення суден РФ у будь-якій точці
Путін пригрозив Заходу захопленням торговельних суден
12 серпня, 11:30
Кая Каллас зробила заяву про санкції проти Росії
Каллас анонсувала наймасштабніший пакет санкцій проти РФ з початку війни
17 серпня, 09:41
«Яблоко» намагалося повернутися на вибори через суд
Російський суд остаточно заблокував участь «Яблука» у виборах
17 серпня, 17:47

Соціум

Уражено склад паливно-мастильних матеріалів у Білгородській області
Уражено склад паливно-мастильних матеріалів у Білгородській області
Поблизу Санкт-Петербурга пролунав потужний вибух: почалася пожежа (фото)
Поблизу Санкт-Петербурга пролунав потужний вибух: почалася пожежа (фото)
РФ удвічі наростила виробництво реактивних БПЛА. Радник президента назвав цифри
РФ удвічі наростила виробництво реактивних БПЛА. Радник президента назвав цифри
«Антиукраїнська риторика – більше не табу»: експерт пояснив, чому поляки частіше виступають проти українців
«Антиукраїнська риторика – більше не табу»: експерт пояснив, чому поляки частіше виступають проти українців
У порту Усть-Луга спалахнула пожежа внаслідок атаки БпЛА
У порту Усть-Луга спалахнула пожежа внаслідок атаки БпЛА
У російському Тольятті пролунала серія потужних вибухів
У російському Тольятті пролунала серія потужних вибухів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
365K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 вересня 2026
96K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
78K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
66K
Трамп звернувся до Зеленського з нагоди Дня Незалежності
59K
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках

Новини

У Білорусі повторюється ситуація, яку фіксували перед вторгненням Росії у 2022 році
Сьогодні, 10:23
Путін різко збільшив кількість особистої охорони після візиту директора ЦРУ – ЗМІ
Сьогодні, 08:11
В перший осінній день в Україні до 28°, місцями дощитиме: погода на 1 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощитиме: погода на 31 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 30 серпня 2026 року
30 серпня, 06:01
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
30 серпня, 03:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua