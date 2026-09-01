Поблизу Санкт-Петербурга пролунав потужний вибух: почалася пожежа (фото)

Стовп чорного диму настільки великий, шо його видно навіть у Санкт-Петербурга, хоча вибух стався позха межами самого міста

У Ленінградській області Росії вранці 1 вересня пролунав потужний вибух, після чого очевидці повідомили про пожежу. Над місцем події здійнявся стовп чорного диму. Причина вибуху наразі невідома. Про це повідомляють місцеві, публікаючи кадри в соцмережах, пише «Главком».

За повідомленнями місцевих жителів, вибух і пожежу зафіксували біля торгового центру «Мельниця» у Колтушах, неподалік Санкт-Петербурга. На місці працюють екстрені служби, обставини події встановлюються. Попередньо інформації про постраждалих немає.

Пожежа після вибуху поблизу Санкт-Петербурга фото: соцмережі

Інцидент стався на тлі масованої атаки безпілотників на Ленінградську область. Окупанти вранці заявляли про роботу ППО та збиття десятків дронів, а також повідомляли про пошкодження на території порту Усть-Луга. Проте зараз ця область територвї країни-агресора не знаходиться під атакою, тому невідомо, що стало причиною потужєного вибуху.

Пожежа після вибуху поблизу Санкт-Петербурга фото: соцмережі

Однак, стовп чорного диму настільки великий, шо його видно навіть у Санкт-Петербурга, хоча вибух стався позха межами самого міста. Наразі немає підтвердження, що пожежа біля Колтушів безпосередньо пов'язана з атакою БпЛА. Причини вибуху та займання з'ясовують.

Нагадаємо, уночі 1 вересня російські терористи атакували Київ ракетами. У Київській міській військовій адміністрації повідомили про загибель людей. Як повідомлялося, унаслідок нічної балістичної атаки РФ по залізничній інфраструктурі Києва загинули семеро людей. За словами Олександра Перцовського, один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну допомогу.