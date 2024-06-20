«Мобілізація у психлікарнях». Огляд російської дезінформації

У соціальних мережах поширювали оголошення, що з 1 червня чоловікам від 18 забороняється перебувати в магазинах мережі без військового квитка

У російськомовному сегменті соціальних мереж поширювали відеоролик, нібито випущений природоохоронною організацією Greenpeace

З 24 лютого 2022 року «Детектор медіа» моніторить український сегмент соцмереж і кремлівські медіа та щоденно документує хроніку російської дезінформації про війну Росії проти України.

З 10 травня по 16 червня 2024 року аналітики «Детектора медіа» задокументували 21 дезінформаційний вкид.

У цей час брехали, що українська ППО «збиває» рідкісних птахів, плутаючи їх з дронами, а ще переконували, ніби в українських психіатричних клініках проводять військово-лікарську комісію.

«Мобілізація у психлікарнях»

На початку минулого тижня у російському сегменті соціальних мереж публікували фото оголошення, буцімто розміщеного в лікарні, де лікарі просять родичів пацієнтів психіатричної лікарні бути присутніми на військово-лікарській комісії. Нібито цих людей надалі мобілізовуватимуть у лави ЗСУ.

Це – фейк, а світлину оголошення змінили у фоторедакторі. Справжнє фото опублікували ще у 2021 році на сторінці Київського міського психоневрологічного диспансеру №2. Замість запрошення родичів бути присутніми на ВЛК папірець насправді містить напис «Реєстратура».

Окрім того, згідно з наказом МОУ №490 «Про затвердження Змін у Положенні про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України», з військового обліку виключаються громадяни з низкою розладів психіки та поведінки.Тому переважна більшість пацієнтів психоневрологічного диспансеру в будь-якому разі не підлягає мобілізації.

«Рідкісні птахи під прицілом української ППО»

У російськомовному сегменті соціальних мереж поширювали відеоролик, нібито випущений природоохоронною організацією Greenpeace. У ньому йдеться, що українська ППО становить небезпеку для рідкісного виду птахів – орлана-білохвоста.

У відео зазначають: лише у 2024 році ППО буцімто помилково збили 138 птахів, переплутавши їх з безпілотниками. Унаслідок цього, заявляють у ролику, в українських полях стрімко зростає популяція гризунів, якими харчуються орлани, що шкодить врожаю. У відео також наводять «цитату» британського військового експерта Джонатона Райлі, який начебто звинувачує українських операторів ППО у недосвідченості.

фото – StopFake

Однак Greenpeace не публікував такого сюжету – це можна перевірити через пошук по сайту організації за ключовими словами «Ukraine», «eagles» тощо. Немає відео і на сторінках проєкту в інстаграмі та фейсбуці. Найбільш імовірно, що пропагандисти самі створили цей ролик.

«Ризик епідемій в Україні зростає»

Ще на тижні вкидали меседж, посилаючись на неназвані українські медіа, що нібито через перебої з електроенергією, водопостачанням, зростанням антисанітарії, падінням якості медицини в Україні зростає ризик епідемій.

Такі твердження просто не відповідають дійсності. До прикладу, в червні 2024 року головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю «Укрінформу» зазначав, що в Україні немає спалахів кору, поліомієліту, дифтерії, правця, грипу, ГРВІ чи COVID-19. До того ж в Україні є достатня кількість вакцин від перелічених хвороб.

Взагалі не вдалося знайти публікацій в українських медіа, у яких би йшлося про значні ризики поширення інфекційних захворювань через тимчасові вимкнення електроенергії. Такі повідомлення лише зафіксовані в російському сегменті соціальних мереж і саме серед пропагандистських ТГ-каналів. Імовірно, які намагаються рознести паніку.

«Вхід в АТБ чоловікам суворо заборонений»

У соціальних мережах поширювали оголошення нібито від мережі супермаркетів «АТБ-Маркет», у якому вказано, що з 1 червня чоловікам від 18 забороняється перебувати в магазинах мережі без військового квитка.

Утім, мережа «АТБ-Маркет» назвала це оголошення фейком подібного оголошення. Про це представництво супермаркету повідомило на своїй фейсбук-сторінці.

Скриншот – VoxCheck

Нагадаємо також, що перевіряти військовий квиток мають право лише працівники ТЦК, поліцейські та прикордонники, але не працівники магазину. Також в оголошенні не вказали підставу, у зв’язку з якою вводять відповідну заборону на вхід до магазину.

Орест Сливенко, «Детектор медіа»