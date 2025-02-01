Євро-2026. Збірна України з футзалу здобула третю поспіль перемогу
Україна здолала Німеччину із рахунком 5:3
Збірна України з футзалу здобула третю перемогу в кваліфікації чоловічого чемпіонату Європи 2026 року. У третьому турі українці здолали Німеччину із рахунком 5:3.
Раніше, в грудні 2024 року, «синьо-жовті» розпочали відбір впевнено: спочатку розгромили Кіпр (7:0), а потім обіграли Румунію (2:0). Німецька збірна підходила до матчу з Україною, маючи одну перемогу над Кіпром у другому турі (2:1) і займаючи третє місце в турнірній таблиці.
Група 1: турнірна таблиця:
- Україна – 9 очок (3 матчі), 14:3 (різниця голів)
- Румунія – 6 (3), 12:3
- Німеччина – 3 (3), 5:12
- Кіпр – 0 (3), 2:15
Згідно з регламентом, пряму путівку на Євро-2026 отримає лише переможець групи. Водночас вісім найкращих команд, які посіли другі місця, отримають шанс пробитися на континентальну першість через плейоф.
До слова, раніше збірна України з футзалу розгромила національну команду Венесуели в матчі 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2024 з футзалу. Поєдинок у Ташкенті (Узбекистан) завершився з рахунком 9:4. Потрапити до четвірки найкращих команд світу українцям вдалося вперше з 1996-го року.
Також Збірна України здобула перемогу над Францією у матчі за третє місце на чемпіонаті світу-2024 з футзалу.
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