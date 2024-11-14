Стало відомо, коли в Україні запрацює 5G

Ткач: В українських клієнтів ще недостатньо девайсів, здатних підтримувати цей стандарт зв’язку

«Локальні тестові впровадження технології можуть з’явитися з другого півріччя 2025 року, а повноцінний запуск, ймовірно, можливий після війни»

У всіх українських мобільних операторів 5G-мережа перебуває на стадії пілоту й тестування. Директор департаменту управління якістю компанії Vodafone Олександр Ткач в інтервʼю liga.net пояснив, що нагальної потреби в масовому запуску 5G поки немає.

Ткач зауважив, що 5G-мережа наразі може використовуватися для двох цілей. По-перше, як бізнес-рішення всередині великих промислових підприємств.

«По-друге, як точкове рішення в районах великих міст, де наявний високий трафік через скупчення людей із технологічними девайсами. 5G дасть можливість розвантажити мережу в таких місцях. Такі локальні тестові впровадження технології можуть з’явитися з другого півріччя 2025 року, а повноцінний запуск, ймовірно, можливий після війни», – передбачає Ткач.

За його словами, з одного боку, в українських клієнтів ще недостатньо девайсів, здатних підтримувати цей стандарт зв’язку.

«З іншого – поки немає і масових онлайн-сервісів, які потребували б швидкості інтернету, яку дає можливість досягти 5G. З погляду перегляду відео, 1,5 Гбіт/с міг би знадобитися для якості 8K, але, знову ж таки, девайсів із підтримкою такої якості зображення в українців не так багато», – пояснив директор департаменту компанії. Він додав, що «для звичайного клієнта 4G поки абсолютно достатньо».

Нагадаємо, першим містом, де відбудеться тестування мережі 5G, стане Львів. У разі якщо обладнання не впливатиме на роботу військових, то проєкт буде масштабовано на Київ і Одесу.

До слова, в Україні стартує пілотний проєкт з використання 5G, який триватиме два роки. Під час випробувань НКЕК та Український державний центр радіочастот перевірять, чи обладнання 5G не впливає на роботу військових мереж.

5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G. Пілотний проєкт, за його словами, є одним із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який уряд планує завершити до 2030 року.

Варто зазначити, що 27 травня цього року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Зазначається що інноваційний центр Промприлад в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку.

До слова, у 2021 році уряд почав готувати українців до переходу на зв’язок нового покоління. Для цього міністерство Цифрової трансформації спільно з Huawei та Vodafone запустила 5G Lab – технологічний майданчик, на якому є покриття мережею 5G.