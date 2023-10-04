Заробіток на каштанах у Києві: скільки грошей платять у пунктах прийому

Кілограм каштанів у Києві можна продати за 4 гривні

У Києві запрацювали пункти прийому вторсировини, які приймають каштани. Зокрема, кілограм каштанів у Києві можна продати за 4 гривні.

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Отримані каштани пункти прийому потім продають фармацевтичним компаніям, а ті використовують їх як сировину для виготовлення різних медичних препаратів.

Кілограм каштанів у Києві можна продати за 4 гривні фото з соцмереж

До слова, «Київміськвторресурси» приймає вторсировину за такими адресами:

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вулиця Шкільна, 59

вулиця Євгена Маланюка, 112

вулиця Михайла Грушевського, 6

вулиця Гагаріна, 12

вулиця Грушевського, 1А

Чудновського 7A

вулиця Ованеса Туманяна, 1-

вулиця Олександра Сабурова, 3А

вулиця Олени Теліги, 25Б

Оболонський проспект, 28Г

вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 24

Нагадаємо, у Києві з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті стягується не за кожну поїздку окремо, а за дві поїздки разом. Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки.

До слова, систему оплати банківськими картками, ApplePay та GooglePay у столичному комунальному транспорті змінили, аби місто могло заощадити на банківських комісіях за кожну оплату проїзду.