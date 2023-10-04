Головна Київ Новини
search button user button menu button

Заробіток на каштанах у Києві: скільки грошей платять у пунктах прийому

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Заробіток на каштанах у Києві: скільки грошей платять у пунктах прийому
Отримані каштани пункти прийому потім продають фармацевтичним компаніям
фото з соцмереж

Кілограм каштанів у Києві можна продати за 4 гривні

У Києві запрацювали пункти прийому вторсировини, які приймають каштани. Зокрема, кілограм каштанів у Києві можна продати за 4 гривні.

Отримані каштани пункти прийому потім продають фармацевтичним компаніям, а ті використовують їх як сировину для виготовлення різних медичних препаратів.

Кілограм каштанів у Києві можна продати за 4 гривні
Кілограм каштанів у Києві можна продати за 4 гривні
фото з соцмереж

До слова, «Київміськвторресурси» приймає вторсировину за такими адресами:

  • вулиця Шкільна, 59
  • вулиця Євгена Маланюка, 112
  • вулиця Михайла Грушевського, 6
  • вулиця Гагаріна, 12
  • вулиця Грушевського, 1А
  • Чудновського 7A
  • вулиця Ованеса Туманяна, 1-
  • вулиця Олександра Сабурова, 3А
  • вулиця Олени Теліги, 25Б
  • Оболонський проспект, 28Г
  • вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 24

Нагадаємо, у Києві з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті стягується не за кожну поїздку окремо, а за дві поїздки разом. Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки.

До слова, систему оплати банківськими картками, ApplePay та GooglePay у столичному комунальному транспорті змінили, аби місто могло заощадити на банківських комісіях за кожну оплату проїзду.

Теги: Київ гроші бізнес

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Киянин зрізав два здорових дерева на Русанівській косі
У Києві біля Русанівської набережної чоловік незаконно спиляв дерева (фото)
29 вересня, 10:07
Творчість допомагає людям впоратися зі стресом, тривогою та депресією
У Києві відкрилася виставка робіт столичних пенсіонерів (фото)
28 вересня, 18:49
Голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький
«Укренерго» отримає 150 млн євро від ЄБРР та виплачуватиме з них борги – голова компанії
28 вересня, 12:40
Фінансова підтримка від Норвегії буде надана місцевим громадським організаціям в Україні
Норвегія виділить Україні майже $100 млн гуманітарної допомоги
27 вересня, 08:46
За даними рятувальників, загоряння відбулося в одноповерховому приміщенні сервісу побутової техніки
Масштабна пожежа у столиці: горів сервіс побутової техніки (фото)
22 вересня, 08:53
Жінка зауважила, що її онуці в ногу потрапило скло
Атака на Київ: бабуся розповіла про стан постраждалої 9-річної дівчинки (емоційне відео)
21 вересня, 10:12
«Укрексімбанк» витрачає кошти попри статус найбільш збиткового в державі
Куди витрачає гроші збитковий державний Укрексімбанк під час війни (документи)
18 вересня, 17:37
У селі Чорна Тиса, де ремонтуватимуть дорогу, заплановано будівництво нового гірськолижного курорту, до якого причетна фірма нардепа Ігоря Палиці
Дорога за 600 млн для бізнесу депутата Палиці? Аудитори взялися за скандальний тендер на Закарпатті
10 вересня, 08:00
Міжнародні бізнеси мають розуміти всі ризики від співпраці з росіянами
Як працює магія «Міжнародних спонсорів війни»?
6 вересня, 17:49

Новини

Заробіток на каштанах у Києві: скільки грошей платять у пунктах прийому
Заробіток на каштанах у Києві: скільки грошей платять у пунктах прийому
СБУ повідомила про підозру кату, який отримав «героя Росії» за вбивство жителів Бучі
СБУ повідомила про підозру кату, який отримав «героя Росії» за вбивство жителів Бучі
У Києві рідні загиблих воїнів скаржаться на крадіжки з могил (фото)
У Києві рідні загиблих воїнів скаржаться на крадіжки з могил (фото)
КМДА пояснила, навіщо вводить нові правила оплати проїзду у транспорті
КМДА пояснила, навіщо вводить нові правила оплати проїзду у транспорті
Прийомна сімʼя та наркотики: що відомо про брата та сестру, які вистрибнули з багатоповерхівки
Прийомна сімʼя та наркотики: що відомо про брата та сестру, які вистрибнули з багатоповерхівки
МВФ відновив роботу офісу в Києві (фото)
МВФ відновив роботу офісу в Києві (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8672
ТЦК попередили, хто з чоловіків може отримати повістку повторно
8660
На війні загинув музикант, активіст та пластун Андрій Чепіль
6879
Як змінилася думка росіян про війну в Україні – опитування
5865
Глава МВС розповів, що чекатиме ухилянтів при поверненні в Україну
4709
У яких країнах ЄС українським біженцям працювати невигідно: список
4688
Спецпризначенці висадилися у Криму: розвідка розкрила деталі

Новини

Такий вигляд має «русский мир»: з'явилося нове відео зруйнованої Кліщіївки
Сьогодні, 17:48
У столиці відбулося перше засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб
Сьогодні, 16:28
У Києві 20% дошкільнят не розуміють української мови, – експерт
Сьогодні, 16:05
ООН закликає вимагати від РФ доступу до всіх полонених та в'язнів
Сьогодні, 13:28
Як змінилася думка росіян про війну в Україні – опитування
Сьогодні, 12:27
Росія знову може піти в наступ на Лиман і Куп'янськ – військовий експерт
Сьогодні, 11:25

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту