Заробіток на каштанах у Києві: скільки грошей платять у пунктах прийому
Кілограм каштанів у Києві можна продати за 4 гривні
У Києві запрацювали пункти прийому вторсировини, які приймають каштани. Зокрема, кілограм каштанів у Києві можна продати за 4 гривні.
Отримані каштани пункти прийому потім продають фармацевтичним компаніям, а ті використовують їх як сировину для виготовлення різних медичних препаратів.
До слова, «Київміськвторресурси» приймає вторсировину за такими адресами:
- вулиця Шкільна, 59
- вулиця Євгена Маланюка, 112
- вулиця Михайла Грушевського, 6
- вулиця Гагаріна, 12
- вулиця Грушевського, 1А
- Чудновського 7A
- вулиця Ованеса Туманяна, 1-
- вулиця Олександра Сабурова, 3А
- вулиця Олени Теліги, 25Б
- Оболонський проспект, 28Г
- вулиця Митрополита Андрея Шептицького, 24
Нагадаємо, у Києві з 4 жовтня оплата за проїзд із банківських карток у всьому громадському транспорті стягується не за кожну поїздку окремо, а за дві поїздки разом. Зміни стосуються лише оплати проїзду коштами з пластикової банківської картки, Apple Pay або Google Pay, або оплати цифровою транспортною картою, якщо на ній не було придбаних поїздок, і гроші за проїзд списались саме з банківської картки.
До слова, систему оплати банківськими картками, ApplePay та GooglePay у столичному комунальному транспорті змінили, аби місто могло заощадити на банківських комісіях за кожну оплату проїзду.
Коментарі — 0