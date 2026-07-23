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Удари дронів посилили тиск на економіку Росії – Politico

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Удари дронів посилили тиск на економіку Росії – Politico
Мінфін Росії призупинив продаж ОФЗ після кількох невдалих аукціонів
фото ілюстративне

Мінфін і банки РФ конфліктують через високі ставки на державні позики

Міністерство фінансів Росії призупинило продаж облігацій федеральної позики (ОФЗ) після того, як на низці аукціонів не вдалося залучити покупців за ставками, які були готові запропонувати банки. Про це пише «Главком» з посиланням на Politico.

Протистояння Мінфіну й банків

Останнім часом дедалі помітнішим стає протистояння між Мінфіном РФ, якому потрібно залучати кошти на фінансування війни, і найбільшими банками країни, що вимагають дедалі вищих ставок за надання таких коштів. Дохідність державних облігацій наразі коливається в межах 13–17%, однак наступного тижня може дещо знизитися, якщо в п'ятницю Центробанк РФ зменшить ключову ставку.

Регулятору доводиться утримувати відсоткові ставки на болісно високому рівні, щоб стримувати інфляцію, тоді як бюджетний дефіцит стрімко зростає. Наразі ключова ставка становить 14,25%. Підприємствам зазвичай доводиться платити значно вищі відсотки за кредитами, а ситуацію додатково ускладнює те, що Кремль конкурує з ними за той самий обмежений обсяг заощаджень.

Що кажуть аналітики

За словами аналітика Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки Яніса Клюге, спочатку Москва планувала скоротити військові витрати цього року. Однак, за його оцінками, ці витрати, навпаки, різко зросли й у другому кварталі становили майже половину державних видатків.

Клюге зазначив, що глухий кут на ринку облігацій не свідчить про неминучий колапс, але узгоджується з іншими ознаками напруження на фінансових ринках РФ. Базовий фондовий індекс, у якому впродовж багатьох років домінувала нафтогазова галузь, за останні два місяці впав на 30%.

Як удари по інфраструктурі підсилюють тиск

За цей час Україна суттєво розширила масштаб атак безпілотниками. Крім ударів по нафтопереробних заводах, які спричинили довгі черги за пальним по всій країні, українські військові заявляють про ураження 183 суден у Чорному та Азовському морях. Це серйозно зірвало спроби Росії поповнити запаси пального в Криму, а також ускладнило експорт зерна на світові ринки.

Але навіть ці атаки відійшли на другий план через нещодавні удари по розподільчих центрах Wildberries – найбільшої російської компанії електронної комерції та ключової ланки постачання для тисяч малих підприємств. Хоча Wildberries переважно є цивільною компанією, на її онлайн-майданчику продають товари подвійного призначення – бронежилети, дрони, прилади нічного бачення. Саме тому уряд України визнав склади законною ціллю, тим паче що Росія вже кілька місяців б'є по аналогічних логістичних центрах на території України.

Нагадаємо, українські атаки на склади Wildberries у Московській та Тамбовській областях 18 липня підтвердив президент Володимир Зеленський, пояснивши, що об'єкти забезпечували постачання підсанкційних комплектуючих для виробництва дронів. А напередодні видання Politico вже писало, що удари по паливній інфраструктурі довели дві третини регіонів РФ до критичної точки з дефіцитом пального.

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Теги: росія експорт військові фінансування Москва Wildberries

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