«Одне судно – це 10 тисяч вантажівок». Керівник Асоціації портів пояснив, чому сухопутний експорт не може замінити морський

Дмитро Барінов оцінив «дунайську» альтернативу чорноморським портам України: «Тут теж треба розуміти ризики»

Попри розвиток сухопутної логістики на західному кордоні та через дунайські порти, ці маршрути не можуть стати повноцінною альтернативою морському експорту. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив голова Асоціації морських портів України Дмитро Барінов.

На запитання, які альтернативні маршрути наразі використовують українські експортери, окрім Дунаю, Барінов зазначив, що одним із них є західний кордон. «Ще є західний кордон, який всі ці роки розбудовувався як альтернативний. Наскільки я знаю, там збільшились пункти перетину, вже побудована вузькоколійка, збудовані сухі порти. І там наразі безпечніше», – сказав він.

«Але ж треба розуміти, що жоден шлях по землі не може замістити морські перевезення: одне судно на 200 тис. тонн – це 10 тис. вантажівок. Тобто це 10 тис. водіїв, 10 тис. паперів треба оформити на кожну вантажівку. Але, звісно, якийсь обсяг вантажів туди поїде», – наголосив фахівець.

Говорячи про Дунай, Дмитро Барінов наголосив, що він також має низку ризиків. «Росіяни відпрацьовували по всіх дунайським портам дуже щільно – багато прильотів було. Спочатку ми думали, що їх буде зупиняти те, що з того берегу Дунаю – Румунія, яка є країною НАТО. Але бачимо, що «шахеди» падають в Румунії, Молдові – і жодної реакції», – зазначив він.

«Обмеженням в Дунаї є осадка судна. Глибина у Сулінському каналі – 7,2 метра, у гирлі Бистрому – 5,2 метра. Це підходить для маленьких суден, яких багато не використаєш. Ми через це проходили на початку війни, були великі черги, але потім все нормалізувалося. Я особисто продуктивно співпрацював з AFDJ – румунською адміністрацією Нижнього Дунаю. Вони збільшили кількість лоцманів, зробили цілодобову навігацію по Сулінському каналу. Кажуть, що наше політичне та військове керівництво ретельно працюють над цим питанням. Подивимось, що з цього буде», – підсумував голова Асоціації морських портів України.

До слова, Дмитро Барінов вважає, що міжнародна спільнота повинна перейти від дипломатичних заяв до реальних дій у відповідь на російські атаки проти цивільного судноплавства у Чорному морі. В інтерв'ю «Главкому» він нагадав, як Україна змогла перебудувати експорт після блокади портів на початку повномасштабної війни.