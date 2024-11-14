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Нардеп-втікач Дмитрук дав інтервʼю путінським пропагандистам

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нардеп-втікач Дмитрук дав інтервʼю путінським пропагандистам
Для російських пропагандистів Дмитрук розповів, ніби з кожної держструктури в Офіс президента щомісяця «везуть десятки мільйонів доларів, а дохід із ТЦК становить від $2 млрд до $4 млрд на рік»
фото з відкритих джерел

Дмитрук заявив, що нібито перші дві спроби замаху на нього було здійснено у березні 2022 року

Народний депутат Артем Дмитрук, який незаконно покинув Україну, розповів, що в Україні його нібито кілька разів намагалися вбити. В інтервʼю російському пропагандистському ЗМІ RT він видав чергову брехню про нібито спроби переслідувати його та про діяльність «злочинної влади» президента Володимира Зеленського.

За його словами, «під соусом початку війни в Україні було ліквідовано велику кількість політичних, громадських діячів саме у перші дні конфлікту».

«Знаєте, як то кажуть, війна все спише. І для Зеленського, і для Єрмака це був гарний час позбутися політичних опонентів, опозиції. І я теж був у цьому списку», – зазначив депутат.

Дмитрук нафантазував, що нібито перші дві спроби замаху на нього було здійснено у березні 2022 року. 

«Я очолював загін територіальної оборони міста Одеси. І була перша спроба моєї ліквідації, вона не відбулася. Пізніше була друга, після чого мене викрали та катували СБУ. Але про це я розповім пізніше, мається на увазі не зараз з вами, а повідомлю про це вже зі свого джерела, коли зберу всю інформацію і буду готовий про це розповісти», – зазначив Дмитрук.

Ба більше, він звинуватив президента в «узурпації влади» та назвав Курську операцію «виключно тупими амбіціями Зеленського».

Крім цього, для російських пропагандистів Дмитрук розповів, нібито з кожної держструктури в Офіс президента щомісяця «везуть десятки мільйонів доларів, а дохід із ТЦК становить від $2 млрд до $4 млрд на рік».

Раніше працівники Державного бюро розслідувань оголосили в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата Артема Дмитрука. За даними слідства ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.

Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора порушили кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Зокрема, Офіс генпрокурора встановив, яким шляхом народний депутат Артем Дмитрук незаконно перетнув державний кордон, а також має попередню інформацію щодо країни-перебування нардепа. Крім того, правоохоронці встановили людей, які допомогли народному депутату Артему Дмитруку виїхати з території України, їм повідомили про підозру. 

До слова, депутат Верховної Ради Артем Дмитрук не заявляв, що є народним депутатом України, коли перетнув кордон із Молдовою. У Молдові Дмитрука сприйняли як звичайного громадянина, який покинув територію, де йде війна.

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Теги: депутат війна прокурор викрадення кордон Офіс президента Артем Дмитрук втрати

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