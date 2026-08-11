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«Нова пошта» змінила модель роботи після атак РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Нова пошта» змінила модель роботи після атак РФ
Компанія не розголошує деталі реорганізації, специфіку резервних маршрутів чи розташування об’єктів
фото: «Нова пошта»

Актуальний статус та рух кожного окремого відправлення можна відстежити в офіційному застосунку «Нової пошти»

«Нова пошта» після російських атак переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи обробки відправлень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

«Нова пошта» адаптує логістику до роботи в умовах військових викликів, щоб краще захистити відправлення клієнтів і підтримувати стабільну доставку Для цього компанія переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи обробки відправлень», – йдеться у повідомленні.

Компанія додала: «Мережа «Нової пошти» працює по всій країні – сьогодні це понад 56 тис. точок сервісу. Ми щодня знаходимося поруч із вами – у відділеннях, поштоматах та через кур’єрську доставку. Наша мета незмінна – доставляти швидко за будь-яких умов».

Зазначається, що актуальний статус та рух кожного окремого відправлення можна відстежити в офіційному застосунку «Нової пошти».

«З міркувань безпеки співробітників, клієнтів та логістичних процесів ми не коментуємо і не розголошуємо деталі реорганізації, специфіку резервних маршрутів чи розташування об’єктів», – підсумувала компанія.

Нагадаємо, 6 серпня співзасновник компанії «Нова пошта» Володимир Поперешнюк після масованої російської атаки заявив, що війна переходить у нову фазу, коли Росія намагається завдати максимальної шкоди українській економіці. На його думку, в цих умовах ключовим завданням держави має стати не посилення регуляторного тиску, а створення умов для швидкої адаптації бізнесу.

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Теги: Нова пошта пошта

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