Притула оголосив про новий мегазбір на понад 100 млн грн

БПЛА EOS добре зарекомендували себе у війську, допомагають наводити HIMARS

Українці можуть задонатити на сім безпілотників EOS, 1000 FPV-дронів, 20 човнів та 30 вантажівок

Фонд Сергія Притули оголосив новий збір коштів для ЗСУ – «Дістанемо ворога всюди». Цього разу збирають кошти на безпілотники, човни та вантажівки. Про це волонтер повідомив у Telegram.

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Загалом сума, яку потрібно зібрати – 101 млн 600 тис. грн. «Збираємо на спорядження, яке допомагатиме бити російських окупантів всюди!» – написав Притула.

У повітрі: сім БПЛА EOS (добре зарекомендували себе у війську, допомагають наводити HIMARS), 1000 FPV-дронів (безпілотні літальні апарти, які оснащено функцією «вид від першого лиця») та обладнання до них.

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На воді: 20 човнів (для десанту).

На суші: 30 вантажівок IVECO (для перевезення військових та БК).

Реквізити для перерахунку коштів:

ПриватБанк: https://bit.ly/pf-megazbir

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Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/6agonEmhdX

Paypal: [email protected]

Інші реквізити: https://prytulafoundation.org/ua/donation

Нагадаємо, наприкінці червня фонд Сергія Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим оголосив про початок збоку коштів на безпілотники «Байрактар». Українці зібрали 600 млн грн за три дні. Однак компанія Baykar вирішила надати три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно. Таким чином волонтери отримали можливість спрямувати зібрані кошти на купівлю супутника.

За 600 млн грн, які українці збирали на безпілотники «Байрактар», фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії.

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До слова, відомий волонтер показав, на що Фонд Притули витрачає гроші (фото).