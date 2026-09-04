Удари по складах. Голова Асоціації ритейлерів розповів, які товари можуть зникнути з полиць

Ритейлери можуть скорочувати асортимент через російські удари по складах

«Я б не говорив, що українцям доведеться «звикати» жити без певних товарів»

Російські удари по українських підприємствах, складах і розподільчих центрах можуть призводити до скорочення окремих товарних позицій, однак підстав говорити про дефіцит цілих категорій товарів наразі немає. Найбільш уразливими є конкретні товари та бренди, виробництво або значні запаси яких зосереджені в одному місці. Про це розповів голова Асоціації ритейлерів України Андрій Жук в інтерв'ю «Главкому».

«Я б не говорив, що українцям доведеться «звикати» жити без певних категорій. Для такого висновку немає підстав», – наголосив він.

За його словами, після російського удару компанія «Біосфера», великий склад якої у Дніпрі було знищено, справді повідомила про скорочення частини низькооборотних та менш прибуткових позицій. Водночас виробник продовжує випускати товари основних категорій.

Голова Асоціації ритейлерів також прокоментував наслідки атаки на підприємство міжнародної компанії Mondelez у Тростянці, яке було пошкоджене 23 серпня. За його словами, наразі немає підстав очікувати, що через це з українського ринку зникнуть Milka, Oreo, Barny чи інші відомі товари компанії.

Він пояснив, що Mondelez є міжнародною компанією, яка має широкі виробничі та логістичні можливості. Крім того, частина продукції вже тривалий час заміщується імпортом.

Найбільші ризики, за його оцінкою, стосуються не цілих категорій продукції, а окремих товарних позицій або брендів, якщо їхнє виробництво чи значні запаси сконцентровані в одному місці.

Водночас через російські атаки виробники та торговельні мережі можуть оптимізувати асортимент. Насамперед вони намагатимуться зберегти найбільш затребувану продукцію.

Першими під скорочення можуть потрапити товари з низькою оборотністю та невисокою маржинальністю, продукція зі складною логістикою, а також позиції, які мають багато аналогів. Однак голова Асоціації ритейлерів наголошує: такий процес правильніше називати раціоналізацією асортименту, а не дефіцитом товарів.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що російські удари по складській інфраструктурі наразі не створюють загрози тривалого дефіциту продовольства. За його словами, українцям немає потреби формувати запаси продуктів на кілька місяців, хоча в умовах війни варто мати вдома базовий запас їжі.

Висоцький пояснив, що знищення та пошкодження складів змушує компанії перебудовувати логістичні ланцюги, через що можливі тимчасові затримки з доставкою окремих товарів.

Водночас це не означає їхнього довгострокового зникнення з полиць. Міністр також припустив, що додаткові логістичні витрати можуть спричинити зростання цін на продукти в середньому приблизно на 2,5%