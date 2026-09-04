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Сі Цзіньпін зібрав топбізнесменів Китаю перед зустріччю з Трампом: причина

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Сі Цзіньпін зібрав топбізнесменів Китаю перед зустріччю з Трампом: причина
Сі Цзіньпін залучив великий бізнес до переговорів зі США
фото: Reuters

Пекін хоче продемонструвати готовність до економічного зближення зі США та запропонувати Білому дому потенційні «перемоги» напередодні проміжних виборів

Голова КНР Сі Цзіньпін готується прибути до Вашингтона разом із великою делегацією керівників китайських компаній. Для китайського лідера, який рідко бере топбізнесменів у закордонні поїздки, це стане незвичайним кроком напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Візит Сі Цзіньпіна до Вашингтона запланований на 24 вересня. За інформацією двох співрозмовників агентства, китайського лідера має супроводжувати велика бізнес-делегація. Водночас Reuters поки не вдалося встановити, керівники яких саме компаній увійдуть до її складу.

Такий формат візиту є нетиповим для Сі Цзіньпіна. Він рідко подорожує за кордон разом із керівниками корпорацій. Відносини Пекіна з приватним бізнесом також ускладнилися після масштабного посилення регулювання технологічного сектору, освіти та нерухомості, яке розпочалося у 2020 році.

За словами одного зі співрозмовників Reuters, рішення залучити бізнесменів частково має продемонструвати готовність Китаю підтримувати інвестиційні та комерційні зв'язки зі Сполученими Штатами.

Крім того, Пекін може запропонувати Білому дому потенційні економічні здобутки напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Востаннє Сі Цзіньпін привозив велику бізнес-делегацію до США у 2015 році. Тоді до неї увійшли засновник Alibaba Джек Ма, засновник Tencent Поні Ма, а також керівники китайських банків і державних компаній. Під час тієї поїздки Китай уклав угоду на $38 млрд щодо закупівлі 300 літаків Boeing.

Натомість Трамп неодноразово брав американських бізнесменів із собою до Китаю. Під час візиту у травні 2026 року президента США супроводжували 18 керівників компаній, серед яких були генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг та Ілон Маск.

Майбутня зустріч Сі Цзіньпіна і Трампа відбудеться на тлі торговельних суперечок між двома найбільшими економіками світу. Одним із головних пріоритетів Вашингтона стане досягнення домовленості щодо переліку товарів, які сторони визнають «нечутливими» для торгівлі. Наразі обговорюються близько десяти категорій таких товарів.

США також хочуть домогтися видачі більшої кількості китайських ліцензій на експорт рідкісноземельних матеріалів американським компаніям. Пекін, своєю чергою, наполягає на подальшому зниженні американських мит.

Попри підготовку великої бізнес-делегації, очікування від саміту залишаються стриманими. Співрозмовники Reuters вважають, що перспективи значного прориву під час переговорів обмежені через розбіжності між Вашингтоном і Пекіном.

Водночас торговий представник США Джеймісон Грір заявив, що під час вересневого візиту Сі Цзіньпіна сторони очікують оголосити про певні домовленості у сфері сільського господарства та нетарифних торговельних бар'єрів.

Нагадаємо, у травні Дональд Трамп здійснив дводенний державний візит до Китаю. Під час переговорів із Сі Цзіньпіном сторони обговорили двосторонні відносини та міжнародні питання, зокрема війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході, Корейському півострові та Тайвань. Згодом Трамп офіційно запросив Сі Цзіньпіна відвідати Білий дім 24 вересня 2026 року.

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Теги: Сі Цзіньпін Китай США Дональд Трамп переговори бізнес

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