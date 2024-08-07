Українські стартапи отримують гранти від Європейської інноваційної ради

Фінансування від 25 до 50 тис. євро вже отримали стартапи в таких категоріях: інноваційне підприємництво, інкубатори глибоких технологій, відбудова України,

Українська стартап-екосистема отримує потужну підтримку від Європейської інноваційної ради

Українські технологічні компанії продовжують завойовувати міжнародну підтримку. 59 стартапів отримають гранти від Європейської інноваційної ради Seeds of Bravery на загальну суму 2 млн євро. Фінансування спрямоване на масштабування інновацій та розвиток української стартап-екосистеми. Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації,

Гранти у розмірі від 25 до 50 тисяч євро вже отримали проєкти у таких категоріях:

Інноваційне підприємництво

Інкубатори глибоких технологій

Відбудова України

Масштабування та акселерація у сфері глибоких технологій

Seeds of Bravery активно підтримує українські стартапи, приділяючи особливу увагу інноваціям, що сприяють відбудові країни, а також deep-tech проєктом з акцентом на жіночому підприємництві. Загальний грантовий фонд програми становить 12 млн євро, що свідчить про значний потенціал української технологічної сфери.

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До слова, для розрахунку конкурсного балу під час вступу розробили онлайн-калькулятор. Він вже доступний на офіційному сайті вступної кампанії, про це повідомили в Міністерстві освіти та науки.

Згодом освітній омбудсмен Сергій Горбачов опублікував допис, де зазначив, що рішення про достроковий початок навчального року – незаконний, так як для цього не була видана відповідна постанова.