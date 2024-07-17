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Заплив на кругах та затоплений торгівельний центр: наслідки негоди у столиці (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Заплив на кругах та затоплений торгівельний центр: наслідки негоди у столиці (відео)
Працівники магазину вручну визбирують воду у затопленому приміщені
фото: скріншот

Регіональна дорога в напрямку Макарова завалена деревами

Унаслідок негоди, яка вирувала сьогодні у столиці по обіді, у місті затопило торговий центр «Магеллан», що на Теремках та деякі вулиці, а на дорогу в напрямку Макарова Київської області попадали дерева. Фото наслідків дощу та вітру жителі міста публікують у соцмережах.

Як повідомляють місцеві пабліки, внаслідок негоди у Києві найбільше дісталося ТЦ Магелану, що у Голосіївському районі. Магазин затоплений водою, людей у середину поки не пускають.

Але, якщо для комунальників потужна злива то клопіт, то для малечі  –  черговий привід для розваг. Діти скористалися затопленням вулиць і розважаються на надувних кругах, ніби на морі.  

Також повідомляється, що регіональна дорога в напрямку Макарова завалена деревами. Поки нею немає проїзду.

Раніше «Главком» повідомляв, що по обіді столицю та Київську область накрила гроза, яка місцями супроводжувалась сильними поривами вітру та дощ. Внаслідок негоди у деяких районах зафіксовано падіння дерев та затоплено вулиці. Дощ пройшовся вже майже всіма районами Києва. На окремих вулицях підтопило проїжджу частину.

Теги: дощ негода вода Київ

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