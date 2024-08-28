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Росія атакувала всі українські гідроелектростанції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Росія атакувала всі українські гідроелектростанції
Російські окупанти в ніч на 1 червня завдали ракетних ударів по Дніпровській ГЕС
фото з відкритих джерел

За словами гендиректора «Укргідроенерго», немає ні однієї гідроелектростанції, яка не була атакована російськими окупантами

Українські гідроелектростанції втратили близько 40% генерації внаслідок російських ударів. Про це заявив гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота в ефірі телемарафону.

«На сьогодні, на жаль, немає ні однією станції, яка б не атакована російським агресором. Понад 130 ракетних ударів було завдано по нашій генерації. Ми розуміємо, що втрачаємо і втратили чимало», – сказав він.

За словами посадовця, Каховська ГЕС була втрачена повністю, а ДніпроГЕС значно пошкоджена. Всі інші гідроелектростанції – у процесі відновлення.

«Що буде можливо відновити, ми ще не знаємо. До осінньо-зимового періоду стоїть завдання відновитися максимально, але на сьогодні це питання складно, тому що як не кожен тиждень, то кожен місяць постійно ракетні удари. Ми плануємо одне, а ворог планує інше. Тому сьогодні прогнозувати щось дуже важко», – каже гендиректор «Укргідроенерго».

Сирота зазначив, що українські ГЕС втратили близько 40% генерації, а теплові станції – понад 80%. Ці джерела генерації є балансуючими для української енергетики, тому є дефіцит балансуючої генерації.

Нагадаємо, «Укргідроенерго» на даний час працює у штатному режимі та забезпечує енергосистему України балансуючими потужностями.

Як повідомлялося, унаслідок російського масованого обстрілу в ніч проти 1 червня Дніпровська гідроелектростанція, розташована у Запоріжжі, перебуває в критичному стані. Відновлення Дніпровської гідроелектростанції після російського ракетного обстрілу в ніч на 1 червня займе щонайменше три роки.

Раніше офіційна представниця міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова зробила чергову цинічну заяву. Вона повідомила, що Україна нібито готує удар по Київській ГЕС.

До слова, сьогодні вночі стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився, діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби.

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Теги: окупанти війна Укргідроенерго

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