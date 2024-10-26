Кабмін частково відновив бронювання військовозобов’язаних

Аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада

Уряд оновить критерії бронювання

Кабмін погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних. Працівники, які мають статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть без проблем продовжити свій термін бронювання на такий же період. Про це повідомив Кабінет Міністрів України.

«Це (часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних, – «Главком») забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, в тому числі тих, які працюють на оборону», – пояснили урядовці.

Водночас аудит рішень про присвоєння статусу критично важливих підприємств, які були ухвалені в останні чотири місяці, триватиме до 15 листопада. Причина аудиту – аномальне зростання кількості критично важливих підприємств та кількості заброньованих працівників. Зазначається, що це зроблено в інтересах посилення обороноздатності держави та для недопущення зловживань.

«За результатом аудиту відповідальні міністерства визначать, чи мали місце недобросовісні дії та чи носять вони потенційно корупційний характер. На основі цих даних уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь нашої економіки», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у додатку «Дія» призупинено можливість бронювання працівників від мобілізації до 15 листопада.

Раніше Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) звернулася до Кабінету міністрів з проханням автоматично продовжити на два місяці всі чинні відстрочки від мобілізації.

До слова, президент України Володимир Зеленський висловив зауваження щодо моделі економічного бронювання, яка існує зараз. Президент України заявив, що бронювання має бути «справедливим».