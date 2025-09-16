Польський державний банк отримає дозвіл на роботу в Україні

Bank Gospodarstwa Krajowego надаватиме українському уряду, державним і приватним установам фінансову й технічну допомогу

Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди між українським урядом та урядом Польщі щодо діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представник Кабміну Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з угодою, польський державний BGK зможе працювати на території України та надавати українському уряду, державним і приватним установам та організаціям фінансову й технічну допомогу. Йдеться про позики, гранти, гарантії, підтримку експорту та інші фінансові інструменти, які дозволять реалізовувати проєкти щодо відновлення та розвитку України.

Перелік конкретних напрямків та проєктів визначатиметься у співпраці між урядами України та Польщі разом із BGK.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – це польський державний банк розвитку, який підтримує стратегічно важливі для країни проєкти, що не завжди є привабливими для комерційних банків через високі ризики або тривалу окупність. Серед його ключових напрямків – фінансування інфраструктурних проєктів, підтримка експорту польських компаній, надання гарантій для стимулювання кредитування та реалізація державних і європейських програм розвитку.

