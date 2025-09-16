Головна Гроші Бізнес
Польський державний банк отримає дозвіл на роботу в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Кабмін схвалив проєкт угоди про діяльність польського BGK в Україні
фото з відкритих джерел

Bank Gospodarstwa Krajowego надаватиме українському уряду, державним і приватним установам фінансову й технічну допомогу

Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди між українським урядом та урядом Польщі щодо діяльності Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представник Кабміну Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з угодою, польський державний BGK зможе працювати на території України та надавати українському уряду, державним і приватним установам та організаціям фінансову й технічну допомогу. Йдеться про позики, гранти, гарантії, підтримку експорту та інші фінансові інструменти, які дозволять реалізовувати проєкти щодо відновлення та розвитку України.

Перелік конкретних напрямків та проєктів визначатиметься у співпраці між урядами України та Польщі разом із BGK.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) – це польський державний банк розвитку, який підтримує стратегічно важливі для країни проєкти, що не завжди є привабливими для комерційних банків через високі ризики або тривалу окупність. Серед його ключових напрямків – фінансування інфраструктурних проєктів, підтримка експорту польських компаній, надання гарантій для стимулювання кредитування та реалізація державних і європейських програм розвитку.

Нагадаємо, українські банки за перші шість місяців 2025 року заробили 100,06 млрд грн до сплати податків – майже стільки ж, як і за аналогічний період торік. Податкові відрахування склали 21,99 млрд грн, що становить близько 22% прибутку.

Після сплати податків у секторі залишилося 78,07 млрд грн. Водночас не всі установи спрацювали успішно: 13 банків зафіксували збитки, тож кожен п’ятий банк в країні наразі є неприбутковим.

До слова, найбільший банк Швейцарії UBS на тлі невдоволення новими фінансовими вимогами з боку швейцарського уряду може переїхати до США.

