Євросоюз взявся за виконання «зеленої угоди»: як це вплине на бізнес

Європа має намір боротися із кліматичними змінами

Євросоюз розпочинає виконання «Зеленої угоди» (так званий європейський зелений курс – «Главком»). Про це у інтерв'ю Euronews заявив віце-голова Єврокомісії Марош Шефчович. Він пообіцяв, що при цьому суворо дотримуватимуться інтересів громадян та бізнесу.

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Віце-голова Європейської комісії Марош Шефчович узяв під свій контроль переведення союзної економіки на чисті технології та відновлювані джерела енергії. Франс Тіммерманс, який курирував до нього «Зелену угоду» країн ЄС, днями подав у відставку, щоб балотуватися на посаду прем'єр-міністра Нідерландів. В інтерв'ю «Євроньюс» Шефчович сказав, що він повною мірою враховуватиме інтереси громадськості та бізнесу у боротьбі зі змінами клімату.

«Ми знаходимося у новій фазі. Досі ми багато уваги приділяли законодавчій роботі. Тепер ми також створюватимемо політичну основу для «Зеленої угоди». Ця нова фаза буде такою ж складною, якщо не складнішою, оскільки ми приступаємо до виконання угоди країн ЄС. Ми повинні забезпечити, щоб кліматичний перехід був соціально справедливим. Це допоможе нашій економіці бути максимально конкурентоспроможною», – заявив він.

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Що стосується залучення промисловості то Шефчович вважає, що потрібно провести серію круглих столів з представниками галузей, які найбільше торкнуться «Зеленої угоди»: «Вони перебувають під сильним тиском із боку міжнародних конкурентів і натомість кліматичних змін. Наш бізнес повинен знати, що ми з ним і що ми боремося за його інтереси. Ми хочемо, щоб він не лише залишився, а й процвітав у Європі. ЄС були першою великою економікою, яка почала активно вирішувати проблему клімату. У нас є великі компанії, які впроваджують чудові інновації».

На його думку, влада ЄС має працювати із громадянами та з промисловістю, щоб втілити «Зелену угоду» в життя, і продемонструвати, що це спільна стратегія зростання.

«Бездіяльність на даному етапі була б найгіршою з можливих рішень. Достатньо подивитися на те, що відбувалося цього літа. Побільшало повеней та лісових пожеж. Страшно уявити собі, як виглядатиме наступне літо, якщо ми не діятимемо. Тому я вважаю, що ми повинні поводитися відповідально. Нам потрібно активніше співпрацювати та старанно працювати для досягнення трьох всеосяжних цілей: а саме бути соціально справедливими, боротися зі зміною клімату і зробити нашу економіку конкурентоспроможною», – підсумував він.

Європейський зелений курс (англ. The European Green Deal») – це набір політичних ініціатив, висунутих Європейською Комісією з загальною метою зробити Європейський континент кліматично нейтральним до 2050 року. Також буде представлено план оцінки впливу, який дозволить збільшити ціль ЄС щодо скорочення викидів парникових газів до 2030 року до мінімум на 50 % та до 55 % порівняно з рівнями 1990 року. План полягає в перегляді кожного діючого закону на його кліматичних переваг, а також введення нового законодавства щодо циркулярної економіки, оновлення будівель, біорізноманіття, сільського господарства та інновацій.

Головними цілями Європейського зеленого курсу є перетворення Європи на кліматично нейтральний континент, підвищення добробуту громадян, захист біологічного різноманіття, екологізація економіки.

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Нагадаємо, дедалі більше європейських країн стикаються із посухою та дефіцитом води, що призводить до зменшення врожайності. Проблема посилюється аномально високими температурами, лісовими пожежами і поганою політикою країн щодо екології та економії природних ресурсів, пише Financial Times.

Посуха та лісові пожежі в південній Європі цього літа є найбільш явними ознаками складної проблеми дефіциту води, яка стає все більш серйозною зі зміною клімату. «Немає жодної країни в Європі, яка могла б бути захищеною від цього», – сказав Ксав’є Лефлейв, який очолює групу водних ресурсів у директораті з охорони довкілля Організації економічного співробітництва та розвитку.

Як зазначає видання, кількість та інтенсивність посух у ЄС «різко зросли» – приблизно на 20% за період з 1976 по 2006 рік, – і продовжують зростати. У той же час Інститут світових ресурсів (WRI) прогнозує, що до 2030 року глобальний попит на прісну воду перевищить доступну пропозицію на 56%, що на 16% вище за прогноз міжнародної консалтингової компанії McKinsey від 2009 року.